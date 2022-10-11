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Kanseri yendi kazada öldü kahreden başka bir detay daha çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kanseri yendi kazada öldü kahreden başka bir detay daha çıktı

Adana’da dün elektrikli scooter ile giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden amatör müzisyen Ersin Lastikçi'nin kanseri yendikten sonra beden eğitimi öğretmenliği için atama beklediği ortaya çıktı.

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Kaza, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, 01 YK 823 plakalı otomobil, Ersin Lastikçi'nin (38) kullandığı elektrikli scootera arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lastikçi’nin öldüğünü tespit etti. Bu arada Lastikçi’nin kazadan önce sırtında asılı olan gitarı bu kez cesedinin üzerine kondu. Bu durumu gören yoldan geçen vatandaşlar duygulu anlar yaşadı. Polislerin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Özür grubundan atama bekliyordu

Lastikçi’nin eniştesi, beden eğitim öğretmeni Ersin Aydınalp, kayınbiraderinin 2 yıl önce yakalandığı lenf kanserini çok büyük mücadeleyle yendiğini belirterek, “Benim gibi beden eğitim öğretmeni ancak atanamadı. Kansere yakalandı yendi. Bu nedenle özür grubundan atama bekliyordu. Ayrıca amatör olarak müzisyenlik yapıyor. Dün de yine sanırım arkadaşlarıyla müzik yapmaya giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti” dedi.

Aydınalp, sürücü öğretmenliği de yaptığını belirterek, elektrikli scooter konusunda hem sürücülere hem de yetkililere seslenerek, “Daha bir yıl olmadı komşum scooter kullanırken öldü. Bugün ise kayınım öldü. Buna mutlaka bir çözüm bulunmalı. Hem diğer araç sürücüleri hem de scooter kullanıcıları daha duyarlı olmalılar. Bu konuda bilinçlenmemiz lazım” diye konuştu.

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