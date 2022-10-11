Çantayla saldırdı Türkiye konuştu! Eskişehir'deki kadına teşhis konuldu! Meğer 3 gündür...

ESKİŞEHİR'de bir kadın çantayla önüne gelene vurdu Türkiye'de herkes o görüntüleri konuştu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlatmasıyla isminin Deniz Ö. olduğu öğrenilen kadının 3 gündür hastanede tedavi gördüğü açıklandı. Kadına doktorlar tarafından teşhis konulurken yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Türkiye gündeminde geniş yer tutan olay Eskişehir’de 7 Eylül akşam saatlerinde meydana geldi. Bir kadın elindeki çantayla çevredeki insanlara saldırdı. Kendisine tepki gösteren kadınlardan birine de elinin tersiyle tokat attı.

Denediği ayakkabıyı giyip ayrıldı

Çantayla saldırı görüntülerinin ardından aynı kişinin bir ayakkabı mağazasında denediği ayakkabıyla dışarı çıkıp vatandaşlara zor anlar yaşatması geniş yankı uyandırdı.

Soruşturma sonrası tespit edildi!

Görüntüyü sosyal medyada milyonlarca kişi izlerken Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma neticesinde kadının akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi.

Türkiye'nin konuştuğu kadına teşhis konuldu

İsminin Deniz Ö. olduğu öğrenilen kadın Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Tedavi süreci 3 gündür devam eden kadına doktorlar tarafından teşhis konuldu. Deniz Ö.'nün ‘Bipolar Kişilik Bozukluğu’ yaşadığı anlaşıldı.

Başka görüntüleri ortaya çıktı: Ödeme yapan adama şok

Öte yandan aynı kadının bazı vukuatları da ortaya çıktı. Bir vatandaş alışveriş sonrası dükkanda ödeme yaparken Deniz Ö.'nün arkadan gelerek vatandaşın kafasındaki şapkayı aldığı görüldü. Yaşadığına anlam veremeyen adam Deniz Ö. dükkandan çıkmadan hızlı bir hamle yaparak şapkasını geri aldı.

Göstere göstere limon çaldı

Hatboyu Caddesi üzerindeki bir büfeye giren Deniz Ö., bu kez bir iş yeri sahibini şoka uğrattı. Deniz Ö. iş yeri sahibinin gözü önünde limon çalarak yoluna devam etti. İş yeri sahibi de kadının arkasından bakakaldı.

Polise bile zor anlar yaşattı

Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde ise Deniz Ö., Hamamyolu Caddesi üzerinde kendisini sakinleştiremeye çalışan polise zor anlar yaşattı.