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'Göğsüme tırnaklarını geçirdi' deyip tacizi anlattı! Ceren ve sevgilisi davalık oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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'Göğsüme tırnaklarını geçirdi' deyip tacizi anlattı! Ceren ve sevgilisi davalık oldu

25 yaşındaki Ceren Sarıkçı cinsel taciz iddialarında bulunarak sesinin duyulmasını istedi. Genç kadının çalışmaya gittiği Muğla'da tanışıp birlikte yaşamaya başladığı erkek arkadaşı dayakçı çıktı. Ceren Sarıkçı manevi tazminat davası açınca erkek arkadaştan da hamle geldi. Eski sevgilisinin sinkaflı mesajlarını Twitter'dan ifşa eden genç kadın yaşadığı tacizi anlattı.

'Göğsüme tırnaklarını geçirdi' deyip tacizi anlattı! Ceren ve sevgilisi davalık oldu

Adana’da yaşayan 25 yaşındaki Ceren Sarıkçı, 5 sene önce Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünü kazanarak Eskişehir’e yerleşti. Sarıkçı, okulu bittikten sonra Muğla’nın Bodrum ilçesine çalışmaya gitti. 

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'Göğsüme tırnaklarını geçirdi' deyip tacizi anlattı! Ceren ve sevgilisi davalık oldu

Muğla'da Sarıkçı, Onur K. (22) ile tanıştı ve sevgili oldu. Çift, daha sonra İzmir’e yerleşti ve burada birlikte yaşamaya başladı.

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'Göğsüme tırnaklarını geçirdi' deyip tacizi anlattı! Ceren ve sevgilisi davalık oldu

1 buçuk sene boyunca Onur K. ile ilişki yaşayan Sarıkçı, iddiaya göre bu süre zarfında birçok kez cinsel istismara ve psikolojik şiddete maruz kaldı.

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'Göğsüme tırnaklarını geçirdi' deyip tacizi anlattı! Ceren ve sevgilisi davalık oldu

Onur K.’nin psikolojik şiddetlerine boyun eğen Sarıkçı, son olarak 17 Mart 2022’de kaldıkları apartta Onur K. tarafından cinsel istismara maruz kalıp darp edildi. Sol göğsü, kolları ve bacakları moraran genç kızın çığlığını duyanlar durumu polise bildirdi.

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