Demet Akalın, Müge Anlı'daki Meryem cinayetine isyan etti: "Allah belanızı versin, köpekler sizi"

ATV ekranlarında yayınlanan reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 1 haftadır işlenen 3 yaşındaki minik Meryem Çiğdem Ünal'ın şüpheli ölümünde ortaya çıkan gerçekler tüm Türkiye'nin yüreklerini dağladı. Meryem'in annesi Melisa Ünal, canlı yayına bağlanarak itiraflarda bulunurken evinde o anları izleyen ünlü şarkıcı Demet Akalın adeta çılgına döndü. Akalın yaptığı paylaşımda 'Beddualar saydırırken; "Allah belanızı versin, köpekler sizi" ifalderini kullandı.

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Geçtiğimiz hafta Müge Anlı'ya Gaziantep'ten katılan baba Doğukan Ünal, iki küçük kız kardeşten büyüğü Meryem Çiğdem Ünal'ın hayatını kaybettiğini küçük kızı Sare'nin ise ortadan kaybolduğunu iddia etmişti. Müge Anlı'da 1 haftadır Türkiye'nin konuştuğu, yürekleri dağlayan 3 yaşındaki Meryem'in şüpheli ölümü ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Baba Ünal gelen ihbarlarla adeta çıldırdı

Kızının düşerek beyin kanaması sonucu öldüğünü iddia eden ve eşine inanmayan baba Doğukan Ünal, Müge Anlı canlı yayınına gelen ihbarlarla adeta çıldırdı. Baba Doğukan Ünal hastaneye kızını görmek için gittiğinde eşinin orada olmadığını ve küçük kızının hastane yetkililerince "sahipsiz bebek" olarak bilindiğini iddia etti.

"Melisa'yı, Meryem'i döverken gördüm"

Görgü tanıkları canlı yayına peş peşe bağlandı. Daha önce kızını dövdüğü iddia edilen anne ile ilgili canlı yayına bağlananlar, "Melisa'yı, Meryem'i döverken gördüm" dedi. Yayına bağlanan başka gizli tanık konuştu, "Büyüğe çok öfkeliydi. Küçüğü kucağına alıyordu büyüğü ceketinden sürükleye sürükleyerek götürüyordu. Çok kez büyüğe şiddet uygularken gördük." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler yürekleri dağladı

Baba Mehmet Aldemir, "Benim vicdanım sızladı. Olay günü saat 16:30 civarıydı, 'güm güm' sesler geliyordu. Sonra ambulans geldi, Meryem daha canlıydı o zaman. Son sözleri de Recep'e, 'Baba beni kurtar' oldu. Melisa, Meryem'i babasına benzediği için dövdüğünü söylerdi." dedi. Recep'in annesi de olay günü Melisa'nın kızı Meryem'i dövdüğünü, oğlu karışmak istediğinde de, "Benim çocuğum, sen karışma" diyerek kızardı" dedi.

Emniyet harekete geçti

Nigar ve Mehmet Aldemir'in itiraf niteliğindeki açıklamalarının ardından emniyet harekete geçti. Melisa'nın sevgilisi Recep Aldemir, annesi ve babası ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadeleri alındıktan sonra aile adliyeye sevk edildi. Savcının tutuklanmasına karar verdiği Recep Aldemir, mahkemeye sevk edildi, mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Meryem'in annesi Melisa için ise Almanya'da yakalama kararı çıkarılacak. İnterpol devreye girecek, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından Melisa Ünal'ın Türkiye'ye iadesi istenecek.

Canlı yayında herşeyi itiraf etti

Almanya'dan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan Meryem'in annesi Melisa Ünal, kızını sevgilisi Recep Aldemir'in kollarında baygın ve çıplak halde bulduğunu söyledi. Melisa canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Ben öncelikle herkesten özür dilemek istiyorum. Her şeyi en başından anlatmak istiyorum. Herkes sussun ben konuşmak istiyorum. O gün scooter olayı yoktu. O gün Recep abinin evindeydim. Hiçbir şekilde dışarı çıkmadı. Kanepeden düşme olayı ve kanepede uyuya kalmış olayı hiçbir şekilde doğru değil" dedi.

"Baba yapma diye bağırmış"

O gün ben Asya ile birlikte çizgi film izliyordu. Benim kızım Meryem uyuyordu. Meryem ağlayarak benim yanıma geldi. Geldikten sonra ben ona sarılmaya başladım. Recep Meryem'i aldı ve içeri gitti. Ağladı diye 'Sus, ağlama' bağırıp çağırdı. Meryem'e… Sonra Meryem 'Baba yapma, baba yapma' diye bağırınca içeri gittim, 'Recep bu çocuğa ne yaptın' dedim.

"Çırılçıplak bir şekilde gördüm"

Ben Recep'in kollarında Meryem'i bayılmış bir şekilde gördüm. Çırılçıplak bir şekilde gördüm. Sonra gitti Meryem'i suya tuttu. 'Kendine geldi Meryem' dedi bana. Sonra ben o esnada çığlık attım 'Recep bu çocuk niye bu hale geldi? Bu çocuğa ne yaptın?' dedim. Çocuğu çıplak vaziyette gördüm."

Demet Akalın 'Beddualar' etti

Ünlü şarkıcı Demet Akalın evinde Müge Anlı'yı izlediği sırada anne Melisa'nın itiraflarını duyunca sinirden çılgına döndü. O anları sosyal medya hesabından paylaşarak 'beddualar' saydıran Akalın, "Allah belanızı versin! Köpekler sizi" diyerek tepki gösterdi.

İşte Demet Akalın'ın o görüntüleri;