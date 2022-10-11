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Enner Valencia sezona muhteşem başladı! Galatasaray'dan daha fazla gol attı

Enner Valencia sezona muhteşem başladı! Galatasaray'dan daha fazla gol attı

Fenerbahçe'nin tecrübeli forveti Enner Valencia, bu sezon 7 maçta tam 10 kez fileleri havalandırdı. Ekvadorlu yıldız, aralarında Galatasaray’ın da bulunduğu tam 9 takımdan daha fazla gol sevinci yaşadı!

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Enner Valencia, geçtiğimiz sezon sonunda ayrılık hazırlığı yaparken Jorge Jesus’un takımın başına geçmesiyle birlikte her şey değişti.

Tecrübeli hücum oyuncusu Fenerbahçe ’de kalma kararı aldı. Jesus’un oyun planıyla birlikte Valencia tam anlamıyla bir gol makinesine dönüştü. Ekvadorlu futbolcu, son olarak önceki akşam Karagümrük karşısında hat-trick yaparak galibiyetin mimarı oldu.

Fanatik'in haberine göre 32 yaşındaki oyuncu, ligde forma giydiği 7 mücadelede tam 10 kez fileleri havalandırarak müthiş bir istatistiğe imza attı. Enner Valencia, bu performansıyla sadece gol krallığı yarışında açık ara zirveye çıkmadı. Aynı zamanda tek başına ligde tam 9 takımdan daha fazla fileleri havalandırdı!

Bu takımların arasında en dikkat çekeni; İcardi, Gomis, Mertens, Mata, Kerem, Yunus gibi hücum silahları bulunan ve şampiyonluğun favorilerinden biri olan Galatasaray ! Sarı Kırmızılılar, ligde 8 karşılaşmada 9 kez gol sevinci yaşadı. Ligin en az gol atan takımı ise sadece 5 defa ağları havalandıran Hatayspor oldu.

Kendini aştı

Enner Valencia, sezona yaptığı müthiş performansla kendini de aştı. Ekvadorlu yıldız, geçen sezon 25 lig maçında sadece 7 kez gol atmıştı. Tecrübeli oyuncu, ilk 7 maçında bu sayıyı rahatlıkla geçmeyi başardı. Valencia, Süper Lig ’de 2 de asist yaptı. Yıldız futbolcunun ayrıca Avrupa Ligi’nde de 1 golü bulunuyor.

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