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Kulislerde konuşuluyor! Asgari ücret ne kadar olacak işte milyonların beklediği o rakam

Kulislerde konuşuluyor! Asgari ücret ne kadar olacak işte milyonların beklediği o rakam

Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü yapılacak zamda... Gazeteci Erdal Sağlam 2023 ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücrete dair Ankara kulislerinde konuşulan rakamı aktardı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı televizyon programında, aralık ayında belirlenecek olan 2023 yılı asgari ücreti için 'Enflasyonun altında olmayacak' mesajını vermişti.

Gazeteci Erdal Sağlam, Ankara kulislerinde asgari ücrete yıl başında yapılacak zam için konuşulan rakamı kanalında aktardı ve şunları söyledi:

"Geçmiş kayıpları kapatmak için..."

 "5 bin 500 lira olan asgari ücretin yıl başında 10 bin liranın üstüne bile çıkabileceği konuşuluyor. Zaten yüzde 70 olursa 9 bin lirayı geçen bir rakam ortaya çıkacak. Yüzde 70’lik artış geçmiş kayıpları kapatmak için yapması gereken bir zam."

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