Yeni asgari ücretin kaç lira olmasını istiyorsunuz? Hadi Özışık'tan asgari ücret değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 asgari ücret mesajında Aralık ayına işaret edip "en uygun rakama çıkaracağız" dedi. Hadi Özışık, YouTube kanalında asgari ücret konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması öncesinde Sinan Erdem Spor Salonu önünde bekleyen kalabalığa seslendi.

Erdoğan, asgari ücret 2023 ile ilgili önemli mesajlar vererek "Aralık ayında yapılacak olan düzenleme ile asgari ücreti en uygun rakama çıkaracağız" dedi.

Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık YouTube kanalında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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