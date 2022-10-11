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Bakan Vedat Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması! Ne kadar olacak?

Bakan Vedat Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması! Ne kadar olacak?

Asgari ücret için her kafadan bir ses çıkıyor. Bazılarına göre yeni rakam 7 bini bazılarına göre ise 10 bin lirayı aşacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması geldi. Bilgin, "Ortaya atılan rakamların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor" dedi.

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Asgari ücret halen net 5 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayının ilk haftasında toplanması bekleniyor. Kabine sonrası konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların merakla beklediği asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

"Hiçbir geçerliliği yok"

Asgari ücretin kendisinin de karar verebileceği bir konu olmadığını dile getiren Bilgin, "Asgari Ücret Komisyonu'nun kararıyla ortaya çıkacak bir konu. Böyle loto tahmini yürütür gibi şu kadar olacak, bu kadar olacak gibi açıklamaları kim yapıyor bilmiyorum ama bunların hiçbir geçerliliği yok" dedi. Haberglobal'de yer alan habere göre Bilgin şöyle devam etti:

"Asgari ücret ‘şu kadar olacak bu kadar olacak’ , kimden çıkıyor bu rakamlar. Yasal süreç belli. Şimdi ben de çıkıp 20 bin olarak diyeyim. Ekim Kasım Aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Keyfi olarak çıkıp asgari ücret rakamı şu olacak ya da bu olacak demek mümkün mü? Bunları söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Ya süreçten bihaberler ya da öylesine tahmin olarak açıklıyordur herhalde."

Bakan Bilgin, gelir vergisi düzenlemesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı ile görüştüklerini, bu konuda çalışmanın devam ettiğini söyledi.

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