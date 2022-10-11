BIST 3.582
DOLAR 18,58
EURO 18,00
ALTIN 995,52
HABER /  POLİTİKA

Bakan Soylu soru soran FOX TV muhabirinin çenesini okşayarak 'canım benim' dedi

Bakan Soylu soru soran FOX TV muhabirinin çenesini okşayarak 'canım benim' dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kendisine soru soran FOX TV muhabiri arasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yabancılarla ilgili soruya Soylu, muhabirin çenesini okşayarak "canım benim" dediği görüldü.

Abone ol

FOX TV ana haberinde ekranlara yansıyan görüntüde muhabir, Bakan Soylu'ya mikrofon uzatarak, "Yabancılarla ilgili İstanbul'da yeni bir binada tüm dairelerde yabancılar kayıtlı çıktı" sorusunu sordu.

Bakan Soylu ise muhabirin çenesini okşayarak 'canım benim' dedi, soruya yanıt vermeden uzaklaştı.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, hanelerde yaşayanların bilgileri dışında kaydettirildiği öne sürülen ‘yabancıları’ Meclis gündemine taşımış ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti.

CHP'li Adıgüzel, “Son günlerde özellikle sosyal medyada vatandaşlarımızdan kendi bilgileri dışında tanımadıkları yabancıların evlerine kaydedilmiş olduğuna dair şikayetler geliyor. Vatandaşlar e-devlet üzerinden edindikleri ‘Yerleşim Yerinde Oturanlar Belgesi’nde birden fazla kişinin kendi hanelerine haberleri olmadan kaydedildiğine dikkat çekiyor” demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bir zamma bakıyor Motorinin litre fiyatı 30 liraya gidiyor! Bugün itibariyle litresi 28 lirayı geçti
Bir zamma bakıyor Motorinin litre fiyatı 30 liraya gidiyor! Bugün itibariyle litresi 28 lirayı geçti
Genç Girişimci Canan, Kripto Para ile Nasıl Zengin Olduğunu Anlattı!
Genç Girişimci Canan, Kripto Para ile Nasıl Zengin Olduğunu Anlattı!
Kılıçdaroğlu ABD ziyaretinde hangi isimlerle görüştü Kılıçdaroğlu açıkladı
Kılıçdaroğlu ABD ziyaretinde hangi isimlerle görüştü Kılıçdaroğlu açıkladı
Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Aksaray'da polisleri peşine taktı yakalanınca helallik istedi
Aksaray'da polisleri peşine taktı yakalanınca helallik istedi
Vitor Hugo: Canımızı acıtan bir beraberlik oldu
Vitor Hugo: Canımızı acıtan bir beraberlik oldu
Sivasspor ilk kez kazandı, Başakşehir ilk mağlubiyetini aldı
Sivasspor ilk kez kazandı, Başakşehir ilk mağlubiyetini aldı
Zelensky: Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulması imkansız
Zelensky: Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulması imkansız
Abdullah Avcı: Kazansak bile öz eleştiri yapacaktım
Abdullah Avcı: Kazansak bile öz eleştiri yapacaktım
Yunanistan’dan Avrupa'ya Türkiye mesajı: Silah satmayın
Yunanistan’dan Avrupa'ya Türkiye mesajı: Silah satmayın