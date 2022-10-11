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Antalya'da otelde feci olay! Bir anda çırpınmaya başladı ve...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da otelde feci olay! Bir anda çırpınmaya başladı ve...

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Bulgaristanlı ailenin 5 yaşındaki çocuğu otelin havuzunda boğuldu.

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İncekum Mahallesi'nde bir otelde tatillerini geçiren ailenin kız çocuğu Teodora Savova yüzmek için havuza girdi. Bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başlayan çocuk, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Çağrılan sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Savova'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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