Sabancıların gelini tarzıyla dillere düştü yerden yere vurdular! 'Sokakta bulsam giymem...'

Hacı Sabancı'yla geçtiğimiz yıl ekim ayında dünyaevine giren sosyetik güzel Nazlı Kayı, son paylaşımıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Giydiği mavi elbise ve ayakkabıları hiç beğenilmeyen ünlü isim, sosyal medya kullanıcılarından gelen kötü yorumlardan nasibini aldı. İşte Nazlı Kayı'nın çok konuşulan elbisesi...

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Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı çifti, 3 Eylül 2021 tarihinde Çırağan Sarayı’nda gerçekleşmesi planlanan düğünlerini Kayı’nın üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı nedeniyle iptal etmişti. İkili, ölüm haberinden 40 gün sonra Arzu-Ömer Sabancı çiftinin yalısında evlenmişti. Sosyetenin gözde çifti balayı için Meksika'yı tercih etmişti.

70'ler kıyafeti beğenilmedi

Giyim tarzıyla genelde beğenilen bir isim olan Nazlı Kayı son pozuyla gözden düştü. "70’s party" notuyla mavi elbisesiyle verdiği pozları paylaşan Nazlı Kayı'ya yorum yağdı. Bir kısım takipçisi Kayı'nın silikon taktırmış olabileceğini söylerken bir kısım ise "70'ler böyle değildi" dedi.

Kıyafetine yorum yağdı

Genel olarak yorumlar ise Hacı Sabancı'nın karısının rüküş olduğu yönündeydi. İşte yapılan yorumlardan bazıları:

Hiç beğenemedim,rüküş görünüyor

Maalesef saçlar ve ayakkabılar çok kötü

Sokakta bulsam giymem o ayakkabı ve elbiseyi

Ne kadar rüküşsün

Göğüsleri büyümüş sanki

Evlendikten sonra kazancı arttı

Bugüne kadar sosyal medya paylaşımlarıyla önemli bir gelir elde eden sosyetik güzel, ilişki resmiyet kazanınca reklam işini büyüttü. Takvim gazetesinin haberine göre; Nazlı Kayı, daha önce Hande Erçel'in rol aldığı markanın reklamında oynadı. Hacı Sabancı'nın yalısında çekilen reklamdan, Kayı'nın 250 bin TL aldığı iddia edildi. 27 yaşındaki güzel, daha önce de bir Instagram paylaşımı karşılığında 15 bin TL alıyordu.

Nazlı Kayı kimdir?

28 yaşında olan Nazlı Kayı, Bursalı bir ailenin kızı. Liseye kadar Bursa'da yaşayan Kayı, lise eğitimi için İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi. Koç Lisesi mezunu olan Nazlı Kayı, Londra’daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu.

Ardından İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı. Nazlı Kayı uzun bir süredir, cemiyetin yakından tanıdığı bir isim olan Hacı Sabancı ile birlikte. Hacı Sabancı, 2020 kasım ayında üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya romantik bir akşam yemeğinde, tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.

İş insanı Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı 9 Ekim tarihinde gerçekleştirilen törenle hayatlarını birleştirdi.