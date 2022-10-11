Her gün kullandığımız eşyalar klozetten daha kirli! İşte klozetten daha mikrobik olan o eşyalar...

Günlük hayatımızda varolan vazgeçemediğimiz eşyaların klozetten daha mikrobik olduğunu kantılayan bir araştırma yapıldı. Yapılan bir araştırmanın sonuçları herkesi dehşete düşürdü. Söz konusu araştırmaya göre, masalarımız klozet kapaklarından üç kat daha kirli. Ayrıca, ortalama bir klavyenin mutfak tipi çöp kutusu kadar mikrop barındırdığı bulundu.

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Masalar, bilgisayarlar, telefonlar evimizin vazgeçilmez eşyalarından birkaçı. Araştırmacılar bu eşyaların kirliliğini bir klozetle karşılaştırdı. Ortaya dehşet verici sonuçlar çıktı. Araştırmada, ortalama bir klavyenin bir mutfak çöp kutusu kadar mikrop barındırdığını, bilgisayar faresinin ise bir paspastan daha kirli olduğunu buldu. İngiliz haber kuruluşları söz konusu araştırmanın sonuçlarını "Çalışma bulgularına göre masalar klozet kapaklarından üç kat daha kirli, klavyeler bir mutfak tipi çöp kutusu kadar mikrop barındırıyor" başlığıyla verdi.

Binlerce mikroba temas ediyoruz

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Birleşik Krallık'taki ofislerde her bir parçadan sürüntü örneği alındı. Ardından kirli ev eşyalarıyla karşılaştırıldı. Ortalama bir masada inç kare başına neredeyse 21.000 mikrop vardı, bir klavye tipik olarak 3 bin 295 mikrop barındırıyordu, bir fare için ise bu sayı 1.676 idi. Ofis telefonlarıysa 25 binden fazla mikrop barındırıyordu.

''Çalışma masasının temizliğine dikkat etmiyorlar''

TechDisinfect temizlik şirketinin genel müdürü Karim Samani, "Masalar ve ofis eşyaları, onlarla çok daha fazla zaman geçirdiğimiz için bir klozet kapağından dört kat daha kirli olabilir. İnsanlar masalarında yiyip içmeye meyillidirler, sonrasında temizlik yapmayı asla düşünmezler. Çalışanlar ayrıca düzenli olarak dezenfekte etmeye ciddi şekilde önem verme eğiliminde değiller. Virüsler, mikroplar ve bakteriler evin her yerine çok kolay bulaşabilir, ancak iş yerlerimiz potansiyel olarak çok daha büyük bir tehlike." şeklinde konuştu.

Virüsler sadece ortak kullanılan eşyalarda bulunmuyor

Kahve fincanlarından klavyelere kadar her şeyin enfeksiyon barındırabileceğini belirten Samani, "Virüs barındırabilecek yerler yalnızca fazla kullanılan ortak alanlar değil, bazı virüsler metal ve plastik gibi yüzeylerde bir güne kadar hayatta kalabilir, yani dizüstü bilgisayarlar, tabletler, telefonlar, klavyeler, fareler, yazıcılar gibi günlük bilişim teknolojileri ekipmanları virüsün iletimi için tehlikeli noktalar olabilir" dedi.

Araştırmayı yapan web sitesinin sözcüsü bu sonuçlar karşısında şaşkınlığını ifade etti.

"Böyle bir çalışmaya başlayarak, şok edici sonuçlar alıp alamayacağımızı merak ettik. Klozet kapaklarını, paspasları ve mutfak çöp kutularını sıradan masa öğeleriyle karşılaştırdığımızda, masaların gerçekte ne kadar kirli olabileceğini görünce şaşırdık."