Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin açıklama! 4 hafta sonra dedi uyardı

Dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Koca, Kovid-19'un artık grip gibi geçtiğini, korkulmaması gerektiğini söyledi. Bakan Koca artış için de sinyali verdi.

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Koronavirüs vaka sayıları düştü ama salgın henüz bitmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da çok önemli açıklamalar geldi.

Almanya'da günlük vaka sayısının geçen hafta 140-150 binleri, İspanya, İtalya ve İngiltere'de 60-70 binleri gördüğünü ifade eden Koca, "Kovid-19 vaka sayıları şu anda 3 binlerde.

3-4 hafta sonra bizde de yükselişlerin olacağını tahmin ediyoruz.

Vatandaşlarımızın tam uyumuyla dünyada salgın ile en iyi mücadele eden ülkelerden biri olduk. Bu olumlu durumumuzu sürdürmemiz lazım. Başta büyüklerimiz ve riskli gruptakiler olmak üzere aşılarımızı olalım, hiçbir endişeye mahal vermeyelim." diye konuştu.

Geçici olarak kapatıldı

Geçen haftalarda ortaya çıkan görüntülerin ardından faaliyetleri durdurulan özel hastanelerin tekrar açılıp açılmayacağına ilişkin soru üzerine Koca, hastanelerin geçici olarak kapandığını dile getirdi.