BIST 3.593
DOLAR 18,58
EURO 18,09
ALTIN 998,34
HABER /  SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin açıklama! 4 hafta sonra dedi uyardı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin açıklama! 4 hafta sonra dedi uyardı

Dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Koca, Kovid-19'un artık grip gibi geçtiğini, korkulmaması gerektiğini söyledi. Bakan Koca artış için de sinyali verdi.

Abone ol

Koronavirüs vaka sayıları düştü ama salgın henüz bitmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da çok önemli açıklamalar geldi.

Almanya'da günlük vaka sayısının geçen hafta 140-150 binleri, İspanya, İtalya ve İngiltere'de 60-70 binleri gördüğünü ifade eden Koca, "Kovid-19 vaka sayıları şu anda 3 binlerde. 

3-4 hafta sonra bizde de yükselişlerin olacağını tahmin ediyoruz.

Vatandaşlarımızın tam uyumuyla dünyada salgın ile en iyi mücadele eden ülkelerden biri olduk. Bu olumlu durumumuzu sürdürmemiz lazım. Başta büyüklerimiz ve riskli gruptakiler olmak üzere aşılarımızı olalım, hiçbir endişeye mahal vermeyelim." diye konuştu.

Geçici olarak kapatıldı

Geçen haftalarda ortaya çıkan görüntülerin ardından faaliyetleri durdurulan özel hastanelerin tekrar açılıp açılmayacağına ilişkin soru üzerine Koca, hastanelerin geçici olarak kapandığını dile getirdi.

İlgili Haberler
Ataşehir’de Özel Bayındır Hastanesi’ndeki skandal görüntülerin yenisi ortaya çıktı Özel hastanede yaşlı kadına eziyet! İlk ifadeleri yaptıklarından da büyük skandal
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Altın bombası patlıyor! İslam Memiş'ten net mesaj bunu sakın yapmayın
Foto Galeri Altın bombası patlıyor! İslam Memiş'ten net mesaj bunu sakın yapmayın Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bu fotoğraftaki detayı 100 kişiden sadece 2 kişi fark ediyor
Bu fotoğraftaki detayı 100 kişiden sadece 2 kişi fark ediyor
Altın Yatırımında Yılın Fırsatını Kaçırmayın!
Altın Yatırımında Yılın Fırsatını Kaçırmayın!
Sabancıların gelini tarzıyla dillere düştü yerden yere vurdular! 'Sokakta bulsam giymem...'
Sabancıların gelini tarzıyla dillere düştü yerden yere vurdular! 'Sokakta bulsam giymem...'
Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğluyla görüntüleri gündem oldu yorumlara ateş püskürdü
Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğluyla görüntüleri gündem oldu yorumlara ateş püskürdü
Masterchef Danilo Zanna'nın mutfak sırlarına bakın eti asla böyle almayın!
Masterchef Danilo Zanna'nın mutfak sırlarına bakın eti asla böyle almayın!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu soru soran FOX TV muhabirinin çenesini okşayarak 'canım benim' dedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu soru soran FOX TV muhabirinin çenesini okşayarak 'canım benim' dedi
İlk Evim Arsa projesinde ayrıntılar belli oldu arsalar nerede olacak işte il il tam liste
İlk Evim Arsa projesinde ayrıntılar belli oldu arsalar nerede olacak işte il il tam liste
1 milyon konut arsasının illere göre dağılımı Bakan Kurum'dan önemli açıklama
1 milyon konut arsasının illere göre dağılımı Bakan Kurum'dan önemli açıklama
Çarkıfelek'in güzel hostesiydi geçirdiği estetiklerle tanımak artık imkansız!
Çarkıfelek'in güzel hostesiydi geçirdiği estetiklerle tanımak artık imkansız!
Bakan Vedat Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması! Ne kadar olacak?
Bakan Vedat Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması! Ne kadar olacak?