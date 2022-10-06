Özel hastanede yaşlı kadına eziyet! İlk ifadeleri yaptıklarından da büyük skandal
İSTANBUL Ataşehir'deki özel Bayındır Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının yaşlı bir hastaya kötü muamele ederken çekilen görüntüleriyle ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ilk ifadeleri yaptıklarından daha büyük skandal oldu.
İstanbul Ataşehir'deki özel hastanede sağlık çalışanlarının, yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Olaya adı karışanlardan biri Samsun'da, 7 kişi ise İstanbul'da gözaltına alındı. İfadelerinin ardından da adliyeye çıkarıldılar. Zanlılar emniyette öyle bir ifade verdi ki ne yaptıklarının hala farkında olmadıkları görüldü.
'Böbreklerini çalacağım senin' diye para attılar
İstanbul İçerenköy'deki Özel Bayındır Hastanesi’nin yoğun bakımındaki skandal görüntülerden ilki 10 Temmuz 2021 gününe ait. Hemşire Ali E. elinde tuttuğu paraları Hasta N.Z.’nin yüzüne atıyor. Yaşlı kadın odadaki diğer hemşirelere bakarak bir şeyler söylemeye çalışsa da sesi çıkmıyor ama dudaklarından "Allahı'ından bul" dediği anlaşılıyor. Paraları tutan hemşire ise “Bu paraları sana niye veriyoruz biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağız” dedikten sonra eliyle kadının böbreğini keser gibi hareketler yapıyor. Bu sırada bir diğer hemşire, “Al bu paraları k... sok desene N.” deyip gülmeye başlıyor.
Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Aralık ayında Ali E, hasta kadının yüzüne para atarken arkadaşı İ.E.A. cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bu anları gören temizlik görevlisi Murat Y, İ.E.A'nın haberi olmadan görüntüleri kendi cep telefonuna attı.
Murat Y. gizlice aldığı görüntüleri daha sonra hastanenin kurumsal mail hesabına gönderdi ve üzerine de "Bu görüntüler sizin için iyi olmaz. Ya bana para verirsiniz ya da görüntüleri yayınlar itibarınızı zedelerim" yazdı.