Özel hastanede yaşlı kadına eziyet! İlk ifadeleri yaptıklarından da büyük skandal

'Böbreklerini çalacağım senin' diye para attılar

İstanbul İçerenköy'deki Özel Bayındır Hastanesi’nin yoğun bakımındaki skandal görüntülerden ilki 10 Temmuz 2021 gününe ait. Hemşire Ali E. elinde tuttuğu paraları Hasta N.Z.’nin yüzüne atıyor. Yaşlı kadın odadaki diğer hemşirelere bakarak bir şeyler söylemeye çalışsa da sesi çıkmıyor ama dudaklarından "Allahı'ından bul" dediği anlaşılıyor. Paraları tutan hemşire ise “Bu paraları sana niye veriyoruz biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağız” dedikten sonra eliyle kadının böbreğini keser gibi hareketler yapıyor. Bu sırada bir diğer hemşire, “Al bu paraları k... sok desene N.” deyip gülmeye başlıyor.