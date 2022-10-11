Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan proje sayesinde 50 dakikalık yolun 5 dakikaya düşeceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan proje sayesinde mesafenin kısaldığını ve 50 dakikalık yolun 5 dakikaya indiği söylerek şunları kaydetti:

-Programlarımızın yoğunluğu el vermedi ve canlı bağlantı ile programı gerçekleştirmek istedik. Açtığımız tüneller sayesinde Kaz Dağları'nın muhteşem tabiatına zarar vermeden mesafeyi kısalttık. 50 dakikalık yolculuk 5 dakikaya indi. Bu yolla birlikte bölgede bölünmüş yol standardına sahip olmayan ana güzargah kalmadı. Yıllık kazancımız ise 133 milyon lira oldu.

"Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka bir şey yapmazken..."

-Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka bir şey yapmazken biz ülkemizin gelecek asrını planlıyoruz. Daha önce milletimizi nasıl 2023 hedeflerimize buluşturduysak şimdi 2053 vizyonuyla buluşturuyoruz.

-Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını, sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen 'Türkiye Yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz. Türkiye'yi eski siyaseten zayıf ekonomik olarak güçsüz sosyal olarak parçalanmış vizyon olarak kısır hizmet olarak eksik günlerine döndürmek isteyenler vardır.