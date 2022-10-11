Erdoğan seçimi kazanır mı? MetroPOLL'den dikkat çeken anket! Sonuç sürpriz

2023 seçimlerine 1 yıl gibi az bir süre kalırken tüm siyasi partiler çalışmalarına başladı. Kamuoyunun nabzını yoklayan araştırma şirketi MetroPOLL'ün son seçim anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrardan kazanacağı sorusunu vatandaşlara yöneltti. Erdoğan'ın kazanacağını söyleyenlerin oranı yüzde 49 oranında çıktı.Abone ol
AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tekrardan aday olurken muhalefet cephesinde ise belirsizlik hakim.
Partilerin hazırlıkları devam ederken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmayı sürdürüyor.
MetroPOLL Araştırma Şirketi de seçim araştırmasını gerçekleştirdi.
MetroPOLL'ün Türkiye'nin Nabzı Eylül Anketi'nde katılımcılara "Erdoğan kazanır mı" sorusu yönlendirildi.
Yüzde 49 'evet'
Gelen cevaplarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanacağını düşünenler çoğunlukta olurken, oy dağılımında "yüzde 49 kazanır" çıktı.
İşte ayrıntılı sonuçlar;