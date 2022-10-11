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Şifasını duyanlar akın etti ameliyattan korkan içiyor Bursa'daki suyun ünü yayıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Şifasını duyanlar akın etti ameliyattan korkan içiyor Bursa'daki suyun ünü yayıldı

Ameliyattan korkanların devası Bursa Kestelek köyünde deniyor. Muhtar ünü şehir şehir yayılan suyun şifasıyla ilgili konuştu.

Şifasını duyanlar akın etti ameliyattan korkan içiyor Bursa'daki suyun ünü yayıldı

Mustafakemalpaşa ilçesinin Kestelek köyünde çıkan kaynak suyu şifalı olarak biliniyor. 

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Şifasını duyanlar akın etti ameliyattan korkan içiyor Bursa'daki suyun ünü yayıldı

 Sudan içen hastaların şifa bulmasıyla suyun ünü şehir sınırlarını aştı.

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Şifasını duyanlar akın etti ameliyattan korkan içiyor Bursa'daki suyun ünü yayıldı

Çok sayıda hasta bu sudan içmek için köye geliyor. Suyun düzenli içildiğinde ameliyat derdinden kurtardığı ifade ediliyor.

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Şifasını duyanlar akın etti ameliyattan korkan içiyor Bursa'daki suyun ünü yayıldı

Çevre illerden köye gelenler sudan bidon bidon doldurup evinin yolunu tutuyor.

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