Şifasını duyanlar akın etti ameliyattan korkan içiyor Bursa'daki suyun ünü yayıldı
İhlas Haber Ajansı
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Ameliyattan korkanların devası Bursa Kestelek köyünde deniyor. Muhtar ünü şehir şehir yayılan suyun şifasıyla ilgili konuştu.
Mustafakemalpaşa ilçesinin Kestelek köyünde çıkan kaynak suyu şifalı olarak biliniyor.
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Sudan içen hastaların şifa bulmasıyla suyun ünü şehir sınırlarını aştı.
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Çok sayıda hasta bu sudan içmek için köye geliyor. Suyun düzenli içildiğinde ameliyat derdinden kurtardığı ifade ediliyor.
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Çevre illerden köye gelenler sudan bidon bidon doldurup evinin yolunu tutuyor.
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