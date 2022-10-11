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20 yaşındaki Dilara'nın şüpheli ölümü! Kayıp olmadan önceki görüştüğü...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
20 yaşındaki Dilara'nın şüpheli ölümü! Kayıp olmadan önceki görüştüğü...

 ERZURUM'un Palandöken ilçesinde, bir inşaat alanında cansız bedeni bulunan Dilara Köç'ün ölümüne ilişkin 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı. Dilara için ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu.

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Evinden çıktıktan sonra haber alınamayan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki Dilara Köç, dün yapımı süren 12 katlı bir binanın inşat alanında ölü bulundu. 

Ölümü şüpheli bulundu

Olayın ardından polis ekiplerinin yaptıkları incelemelerde ölümü şüpheli bulunan Köç'ün kayıp olmadan bir gün önce ve olay günü görüştüğü kişiler tespit edildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bu tespit üzerine 2'si kadın olan Ç.F.E, Ş.C, B.Ö. ile A.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

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