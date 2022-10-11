Issız Adam'ın ünlü oyuncusu Cemal Hünal kaza yaptı bir sürücüye çarptı

Cemal Hünal, dün öğlen saatlerinde kaza yaptı. Ünlü oyuncu, otomobiliyle seyir halindeyken motosikletli bir sürücüye çarptı. Cemal Hünal'dan şikayetçi olan motorcu, '' Cemal isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim, uzlaşmak istiyorum.'' dedi.

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Cemal Hünal, dün öğlen saatlerinde kaza yaptı. Ünlü oyuncu, otomobiliyle seyir halindeyken motosikletli bir sürücüye çarptı. Cemal Hünal'dan şikayetçi olan motorcu, '' Cemal isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim, uzlaşmak istiyorum.'' dedi. Motorcunun yanındaki arkadaşının ayağında kırık olduğu anlaşıldı.

Cemal Hünal kaza yaptı

Oyuncu Cemal Hünal (46), dün öğlen saatlerinde kaza yaptı. Hünal'ın çarptığı motosiklet sürücüsü Ömer Yıldız'ın ve motosiklette bulunan diğer kişi Mehmet Yıldız'ın ayaklarında kırıklar oluştuğu görüldü.

''Şikayetçiyim''

Cemal Hünal hakkında şikayetçi olan Yıldız, ifadesinde şunları söyledi:

''9.10.2022 günü saat 14.42 sıralarında Akat Mahallesi Tepecik Yolu Sokak üzerinde kendi set ve idaremdeki motosikletimle yolcu konumunda Mehmet Yıldız'la birlikte Fatih Sultan Mehmet Mahallesi istikametine seyir halindeyken Cemal Ünal idaresindeki beyaz renkli araç birdenbire sola doğru Taşlıçay Sokağı'na doğru dönüş aldı. Ben de aracı son anda fark ettim. Fren yaparak durmaya çalışsam dahi duramadım. Araca sol ön farından vurdum, kaza meydana geldi. Araca çarptıktan sonra ben ve arkadaşım motosikletten düştük. Kazaya karıştığımız aracın sürücüsü ve çevrede bulunan vatandaşlar yanımıza geldi. 112 ambulans ve polis ekibine kaza bildirildi. Bir süre sonra olay yerine gelen 112 ambulansla tedbir amaçlı Baltalimanı Kemik Hastanesi'ne götürüldüm. Gerekli tetkikler yapıldı. Herhangi bir yaralanmama ve olumsuz durum olmadığı için adli vaka raporu düzenlenmeden hastaneden ayrıldı. Motosiklette yolcu konumunda bulunan arkadaşım Mehmet Yıldız'ın sol ayağında kırık mevcuttur. İlk aldığımız bilgiler yatışı yapılıp, zamanı geldiğinde ameliyat olacağını öğrendik. Bu kazanın oluşumunda kusurunun olduğunu düşünmüyorum. Cemal isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim, uzlaşmak istiyorum.''

Cemal Hünal kimdir?

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul Maçka Teşvikiye’de doğmuştur. Çocukluğu Maçka’da, dedesinin yaptığı ve kendi adını verdiği bir apartmanda geçmiştir. Kerem adında bir erkek kardeşi vardır. Babası eki sanayicilerden Atilla Hünal’dır. Annesinin adı Vicki Hünal'dır.

2007 yılında “Ulak” filmi ile başladığı sinema kariyerinde, 2008 yılında çekilen “Issız Adam” filmiyle tanındı. 2007, 2009 yılları arasında Antakya’da çekilen “Asi” dizisinde oynadı. Antakya’da atları köpekleri olan bir köy evi var.

Nişantaşı’nda “Zazie”adında İtalyan restoranı ve İstanbul Adalarda Sedef Adasında “Port Sedef” adıyla bir beach club tarzında işletmesi var.

Cemal Hünal, Lale Cangal ile 18 Eylül 2011 tarihinde evlenmiştir.