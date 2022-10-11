BIST 3.592
DOLAR 18,58
EURO 18,08
ALTIN 998,42
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşecek! İşte görüşme yeri ve tarihi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşecek! İşte görüşme yeri ve tarihi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Perşembe günü Astana Zirvesi'nde görüşecek. Açıklamayı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptı. Lavrov, Putin'in ABD Başkanı Biden ile görüşebileceğinin de sinyalini verdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Astana Zirvesi'ne katılarak burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Açıklama Rusya'dan

Açıklama Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Astana'da bir araya geleceğini duyuran Lavrov, olası Putin'in ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine de açık kapı bıraktı. Rus bakan, ABD'den görüşme talebi gelirse Putin-Biden görüşmesine yeşil ışık yaktı.

Rus Bakan, Ukrayna'da nükleer silah kullanılacağı endişelerine karşılık ise bu silahların savunma amaçlı olduğunu söyledi.

Lavrov, Moskova'nın askeri doktrininin nükleer silahların sadece savunma amaçlı olarak kullanımasına izin verdiğini vurgulayarak nükleer gerilimi Washington'ın tırmandırdığını savundu.

Peskov açıklama yapmıştı

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Türkiye'nin Ukrayna konusunda Rusya ve Batı arasındaki olası müzakerelere ev sahipliği yapmayı teklif ettiği iddialarına dair dün açıklama yapmıştı. Peskov, kendilerine şu ana kadar böyle bir teklif ulaşmadığını dile getirmişti. Peskov, konunun Astana'da gerçekleşebilecek Putin-Erdoğan görüşmesinde gündeme gelmesinin mümkün olduğunu ifade etmişti.

Erdoğan ve Putin son olarak geçen ay Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi sırasında görüşmüştü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şifasını duyanlar akın etti ameliyattan korkan içiyor Bursa'daki suyun ünü yayıldı
Foto Galeri Şifasını duyanlar akın etti ameliyattan korkan içiyor Bursa'daki suyun ünü yayıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kalben hayalindeki evi buldu kutu gibi ahşap evinin fiyatı dudak uçuklattı!
Kalben hayalindeki evi buldu kutu gibi ahşap evinin fiyatı dudak uçuklattı!
Genç Girişimci Canan, Kripto Para ile Nasıl Zengin Olduğunu Anlattı!
Genç Girişimci Canan, Kripto Para ile Nasıl Zengin Olduğunu Anlattı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek
Issız Adam'ın ünlü oyuncusu Cemal Hünal kaza yaptı bir sürücüye çarptı
Issız Adam'ın ünlü oyuncusu Cemal Hünal kaza yaptı bir sürücüye çarptı
Erdoğan seçimi kazanır mı? MetroPOLL'den dikkat çeken anket! Sonuç sürpriz
Erdoğan seçimi kazanır mı? MetroPOLL'den dikkat çeken anket! Sonuç sürpriz
Tırnak bozulmasının nedenleri sakın hafife almayın! Ciddi hasta olabilirsiniz
Tırnak bozulmasının nedenleri sakın hafife almayın! Ciddi hasta olabilirsiniz
Her gün kullandığımız eşyalar klozetten daha kirli! İşte klozetten daha mikrobik olan o eşyalar...
Her gün kullandığımız eşyalar klozetten daha kirli! İşte klozetten daha mikrobik olan o eşyalar...
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin açıklama! 4 hafta sonra dedi uyardı
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin açıklama! 4 hafta sonra dedi uyardı
Bu fotoğraftaki detayı 100 kişiden sadece 2 kişi fark ediyor
Bu fotoğraftaki detayı 100 kişiden sadece 2 kişi fark ediyor
Sabancıların gelini tarzıyla dillere düştü yerden yere vurdular! 'Sokakta bulsam giymem...'
Sabancıların gelini tarzıyla dillere düştü yerden yere vurdular! 'Sokakta bulsam giymem...'