Kalben hayalindeki evi buldu kutu gibi ahşap evinin fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü şarkıcı Kalben de pek çok sanatçı gibi huzuru İstanbul dışında arıyor. Şehrin dışında sakin bir eve sahip olmak isteyen ünlü şarkıcı gözüne Kazdağları'nda bulunan ahşap bir evi kestirdi. Yardımcısıyla birlikte evi görmeye giden ünlü şarkıcı, evi çok beğendi ve 300 bin TL ödeyerek satın aldı.

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Şehir dışında da ayağı olan ünlüler kervanına çılgın şarkıcı Kalben de dahil oldu. Kalben, kafasını dinleyebileceği, aradığı sakin huzurlu evi Kazdağları'nda buldu. Daha önce bir yazılımcının kendisi için yaptığı derme çatma ahşap eve görür görmez hayran kalan ünlü isim evi vakit kaybetmeden aldı.

300 bin TL'ye aldı!

Posta gazetesinin haberine göre; ünlü şarkıcı; binlerce dönüm orman alanının ortasında, özel konuma sahip, 1025 m² bahçesi, 30 m² kullanım alanı olan ve önünde dere geçen ahşap dağ evini 300 bin TL ödeyerek hemen satın aldı.

Ev sahibi kitapları hediye etti

Eve giren Kalben, binlerce kitabı karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Şarkıcı kitapları da yazılımcıdan almak istedi. Bunu öğrenen ev sahibi, kitapların büyük bir kısmını Kalben'e hediye ederek jest yaptı.

Kalben kimdir?

Kalben Sağdıç, 17 Ocak 1986'da İskenderun'da doğdu. Müzik ile ilgilenmeye 8 yaşında annesinin aldığı klavye ile başlayan Kalben, ilk gitarına 14 yaşında sahip oldu. Bu gitar ikinci el bir Santana idi.

17 yaşında burslu olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2007'de mezun oldu. Çeşitli alanlarda çalışmayı denedikten sonra 2008'de, aynı üniversitenin Grafik Tasarım Bölümünde, Medya ve Kültürel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yapmaya başladı ve 2011'de mezun oldu.

Anı saklamanın yolları ve yadigarlar üzerine tez verdikten sonra iş bulmak için İstanbul'a taşındı. Universal Pictures bünyesinde marka müdürü olarak çalışmaya başladı. Sonrasında senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli işlerle meşgul oldu.

Ankara'da ve İstanbul'da nadiren müzik yapmaya, konser vermeye devam etti. 18 Ekim 2014'te Sofar Sounds kapsamında Galata'da bir evde sadece gitarıyla verdiği konserden yayınlanan 'Sadece' videosu kısa zamanda Sofar videoları arasında en çok izlenen oldu.

Çıkardığı Lulu adlı çocuk romanı serisi sonrası müzik hayatına başladı. Aşk Kaç Beden Giyer dizisinde temizlikçi rolünü canlandırdı. Sahne adını taşıyan ilk albümü Kalben, Şubat 2016'da Doğan Music Company etiketi ile çıktı.

Kalben üçüncü stüdyo albümü Kalp Hanım'ı Garaj Müzik etiketiyle 20 Mart'ta tüm dijital müzik platformlarda yayımladı.