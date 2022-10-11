Kim der ki 59 yaşında! Hülya Avşar yeşiller içinde paylaştı! Göğüs dekoltesi olay oldu

59 yaşındaki ünlü şarkıcı Hülya Avşar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimi akşam İstanbul'da sahne alarak, hayranlarıyla buluşan Avşar kızı, yeşiller içinde paylaştığı derin göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle yürekleri hoplattı.

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Sosyal medyayı oldukça sık kullanan ünlüler arasında yerini alan Hülya Avşar paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce havuz başında verdiği bikinili pozu ile sosyal medyayı sallayan ünlü isim bu kez de geçtiğimiz gece konserde tercih ettiği cesur elbisesi ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Derin göğüs dekoltesiyle yürekleri hoplattı

İlerleyen yaşına rağmen fit vücudu, duru güzelliği ile kendine hayran bırakan Hülya Avşar, cesur kıyafet tercihleri ile konuşulmaya devam ediyor. Yaz sezonunu Ayvalık'taki yazlığında geçiren ve sahnelerden uzak kalan ünlü şarkıcı geçtiğimiz gece İstanbul'da konser verdi. Seslendirdiği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Avşar kızı, yeşil derin göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle yürekleri hoplattı.

Sosyal medya hesabından paylaştı

Oyunculuk ile başladığı kariyerine sunuculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Hülya Avşar, son olarak konserinde tercih ettiği kostümüyle gündeme geliyor. Uzun bir aradan sonra sahnelere geri dönen güzel isim baş döndüren güzelliği ile yeşiller içerisinde verdiği konserden kareleri de sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmedi. Bakanların dönüp bir daha baktığı o fotoğrafları görenler ise "Bu kadın yaşlanmıyor mu?" diye sorgulamadan edemedi.

İşte Hülya Avşar'ın büyüleyen güzelliği;

Hülya Avşar'dan İranlı kadınlara destek

Tercih ettiği cesur kıyafetleriyle sık sık magazin gündemine gelen 59 yaşındaki Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından tutuklandıktan sonra ölmesi sonucu başlayan protestolara yaptığı paylaşımla İranlı kadınlara destekte bulunmuştu.

Tüm dünyaya yayılan protestolara Türkiye'de de birçok ünlü isim yaşanılan olay karşısında verdikleri mesajlarla tepkilerini dile getirmişti. Hatta ünlü şarkıcılar Melek Mosso ve Hande Yener konser verdikleri sırada ellerine makas alarak saçlarını kesmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İranlı kadınlara destek veren Hülya Avşar, 3 dilde yayınladığı mesaj'da; "Kadın isterse; bir gün herkesin susmak zorunda olduğunu gösteren İranlı kadınlara hayranım, yanlarındayım. Susacaksınız! Hiçbir kadın giyiminden dolayı yargılanamaz, öldürülemez" ifadelerini kullanmıştı.