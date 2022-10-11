Çiğ süt satış fiyatına yeni zam geldi! Cuma gününden itibaren geçerli

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süte gelen yeni zammı duyurdu. Çiğ inek sütü için 7.5 lira olan tavsiye satış fiyatı cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 8.5 liraya yükseltildi.

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Çiğ süte zam geliyor. Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ sütte tavsiye edilen fiyatın cumadan itibaren yüzde 13,3 zamlanacağını duyurdu.

Üreticinin eline net 8.5 lira geçecek

Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruda, 14 Ekim Cuma'dan itibaren geçerli olmak üzere, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildiği belirtildi.

Son zam 1 Ekim'de gelmişti

Çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Ekim'de 5,70'den 7,5 TL'ye yükselmişti. Duyuruda, üretici tarafından karşılandığı takdirde, soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği de kaydedildi.

Kirişçi: Destek primi 2.5 kat arttı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiğ süt destek priminin 2,5 kat artırıldığını belirterek, "Ekim, kasım ve aralık dönemi için litre başına 50 kuruş çiğ süt destek primi ödenecek. Böylece üreticimizin eline çiğ süt destekleme primi ile beraber litre başına en az 9 TL geçecek" dedi.