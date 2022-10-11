BIST 3.592
DOLAR 18,58
EURO 18,08
ALTIN 998,42
HABER /  EKONOMİ

Çiğ süt satış fiyatına yeni zam geldi! Cuma gününden itibaren geçerli

Çiğ süt satış fiyatına yeni zam geldi! Cuma gününden itibaren geçerli

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süte gelen yeni zammı duyurdu. Çiğ inek sütü için 7.5 lira olan tavsiye satış fiyatı cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 8.5 liraya yükseltildi.

Abone ol

Çiğ süte zam geliyor. Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ sütte tavsiye edilen fiyatın cumadan itibaren yüzde 13,3 zamlanacağını duyurdu. 

Üreticinin eline net 8.5 lira geçecek

Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruda, 14 Ekim Cuma'dan itibaren geçerli olmak üzere, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildiği belirtildi. 

Son zam 1 Ekim'de gelmişti

Çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Ekim'de 5,70'den 7,5 TL'ye yükselmişti. Duyuruda, üretici tarafından karşılandığı takdirde, soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği de kaydedildi.

Kirişçi: Destek primi 2.5 kat arttı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiğ süt destek priminin 2,5 kat artırıldığını belirterek, "Ekim, kasım ve aralık dönemi için litre başına 50 kuruş çiğ süt destek primi ödenecek. Böylece üreticimizin eline çiğ süt destekleme primi ile beraber litre başına en az 9 TL geçecek" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Her geçen sene daha da ağırlaşan sonbahar alerjisinin sebebi ne?
Her geçen sene daha da ağırlaşan sonbahar alerjisinin sebebi ne?
Altın Yatırımında Yılın Fırsatını Kaçırmayın!
Altın Yatırımında Yılın Fırsatını Kaçırmayın!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşecek! İşte görüşme yeri ve tarihi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşecek! İşte görüşme yeri ve tarihi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek
Skandal Erdoğan talimatını veren savcıyla ilgili yeni ayrıntı dikkat çekti
Skandal Erdoğan talimatını veren savcıyla ilgili yeni ayrıntı dikkat çekti
Erdoğan seçimi kazanır mı? MetroPOLL'den dikkat çeken anket! Sonuç sürpriz
Erdoğan seçimi kazanır mı? MetroPOLL'den dikkat çeken anket! Sonuç sürpriz
20 yaşındaki Dilara'nın şüpheli ölümü! Kayıp olmadan önceki görüştüğü...
20 yaşındaki Dilara'nın şüpheli ölümü! Kayıp olmadan önceki görüştüğü...
Tırnak bozulmasının nedenleri sakın hafife almayın! Ciddi hasta olabilirsiniz
Tırnak bozulmasının nedenleri sakın hafife almayın! Ciddi hasta olabilirsiniz
Her gün kullandığımız eşyalar klozetten daha kirli! İşte klozetten daha mikrobik olan o eşyalar...
Her gün kullandığımız eşyalar klozetten daha kirli! İşte klozetten daha mikrobik olan o eşyalar...
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin açıklama! 4 hafta sonra dedi uyardı
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin açıklama! 4 hafta sonra dedi uyardı