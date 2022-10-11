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Mercedes-Benz Türkiye'deki bayilerini kapatıyor! Satış yöntemi değişiyor

Mercedes-Benz Türkiye'deki bayilerini kapatıyor! Satış yöntemi değişiyor

Otomobil piyasasının dev ismi Mercedes-Benz'in Türkiye için yeni bir karara imza attı. İddiaya göre otomobil devi 2023 yılı itibariyle Türkiye'deki bayilerini kapatıp online satış yapacak.

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Otomobil piyasasında ilkler ile karşımıza çıkan Tesla, Mercedes-Benz ve BMW gibi firmalara öncülük etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde elektrikli tır modelini tanıtan Mercedes-Benz, rekabeti bir üst seviyeye çıkarmak için düğmeye bastı.

Satışlarını artırmak isteyen şirket, kullanıcılara online araç satışı gerçekleştirecek.

Otomotiv devi, geçtiğimiz yıllarda Almanya’da test ettiği internet üzerinden satış platformunu tüm dünyada aktif edecek.

Otomobil satışı konusunda aracı firmaların yükünü hafifletmek isteyen Mercedes-Benz, henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Ekosistemi, ilginç bir dönem bekliyor

Konu hakkında Twitter üzerinden açıklama yapan ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan, “Çok büyük değişiklikler oluyor. Mercedes-Benz, Türkiye’de 2023’ten itibaren bayiler üzerinden değil, online satış ile otomobillerini satmayı planlıyor. Bayilerle yapılan sözleşmeler, 2023 için yenilenmeyebilir. Ekosistemi, ilginç bir dönem bekliyor.” ifadelerine yer verdi.

Tesla'nın yolundan gidiyor

Şirketin araç satış prosedürlerini Tesla’ya benzer şekilde yürüteceği tahmin ediliyor.

Tesla’nın web sitesinde, “Eyaletinizde mevcutsa, araç teslimatınıza yaklaştıkça Tesla uygulamasında bir kredi başvurusu göndermeniz için bir bildirim alacaksınız. Kredi başvurunuzu gönderdikten sonra, kredi kararı, gönderimden sonraki 48 saat içinde Tesla uygulamasında hazır olacaktır. Kredi kararınız gözden geçirilmeye hazır olduğunda bir bildirim alacaksınız. İkinci el araçlar için kiralama yapılmamaktadır.” ifadeleri yer alıyor.

Tesla kullanıcıları, kiraladıkları aracı kiralama süresi sonunda satın alabiliyor. Şirket, kira süresinin sonunda kullanabilecek satın alma seçeneklerine kira sözleşmesinde yer veriyor. Mercedes Benz'in de bu yöntemi uygulaması bekleniyor.

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