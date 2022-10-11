UEFA'dan Ali Palabıyık ve Abdulkadir Bitigen'e görev

Türk hakemler Ali Palabıyık ile Abdulkadir Bitigen, 13 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçlarında görev alacak.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın PSV ile İsviçre'nin Zürih takımları arasında oynanacak A Grubu müsabakasında Ali Palabıyık düdük çalacak. Hollanda'nın Eindhoven kentindeki PSV Stadı'nda oynanacak maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Ceyhun Sesigüzel üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Massimiliano Irrati VAR, Gianluca Aureliano ise AVAR olarak görev yapacak.

Abdulkadir Bitigen ise Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile Portekiz temsilcisi Braga arasındaki D Grubu mücadelesinde VAR olarak görevlendirildi. Karşılaşmada Mete Kalkavan da AVAR olarak yer alacak.