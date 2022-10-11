Sihirli Annem'in minik Toprak'ını yıllar sonra tanıyamayacaksınız!

Bir dönem çocukların favori dizisi olan Sihirli Annem’in çocuk oyuncusu Jennifer Boyner yıllar sonra ortaya çıktı. Sihirli Annem dizisinin Toprak’ı yıllar içerisindeki değişimi ile gündeme geldi. İşte, Sihirli Annem Toprak'ı Jennifer Boyner son hali...

Abone ol

Bir dönem çocukların ilgiyle takip ettiği sevilen dizi Sihirli Annem'in Toprak karakterine hayat veren Jennifer Boyner yıllar içerisindeki içerisindeki değişimiyle gündeme geldi. Takipçileri oyuncunun fotoğraflarının altına ne kadar şaşırdıklarını belirten yorumlar yazdı.

Sihirli Annem'in minik perisi Toprak

Jennifer Boyner, Kaybolan Yıllar ve Hepsi 1 dizilerinde de ekran karşısına geçmişti. Sihirli Annem'de afrika örgüsü saçlarıyla çok sevilmişti.

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Jennifer Boyner, Instagram hesabında paylaştığı pozlarla zaman zaman gündeme geliyor. Boyner, geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Michele Cedolin ile verdiği pozlarla konuşulmuştu. Ünlü isim yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Pozlarıyla büyüledi

5 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldiği bilinen ve Sihirli annem dizisinde 'Toprak' karakterini canlandıran ismin yıldızı, sevilen dizi ile parlamıştı. Lisans eğitimini ise Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümünde tamamladığı bilinen isim, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Jennifer Boyner Sihirli Annem, Kaybolan Yıllar ve Hepsi 1 dizilerinde de rol alan isimden erkek kardeşiyle beraber yeni pozlar geldi.

Bebekliğini erkek kardeşi oynamış

Dizideki Toprak karakterinin bebekliğini ise Boyner'in erkek kardeşi Jordan Boyner canlandırmıştı.

Jennifer Boyner kimdir?

Jennifer Boyner, 2 Ağustos 2000 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Kameralar karşısına çocuk yaşta şöhrete kavuşan ve 6 yaşındayken ‘Sihirli Annem’ adlı televizyon dizisinde rol almıştır. Daha sonra Boyner Sihirli Annem dizisinden sonra Kaybolan Yıllar ve Hepsi1 dizilerinde rol almıştır. 2005 senelerinde televizyonda yayınlanan Sihirli Annem dizisindeki Afrika örgüsü saçları ile Toprak karakteri ile çok sevilen ve çocuk yaşta ünlü olan Jennifer Boyner’in dizideki bebekliğini ise erkek kardeşi Jordan Boyner canlandırmıştır. Sihirli Annem, Kaybolan Yıllar, Hepsi 1 dizilerinde rol almıştır.

Jennifer Boyner, anne ve babasının ayrı olduğunu ve anneannesiyle yaşadığını belirtmiştir. 6 kardeş̧ olduklarını belirten Boyner kardeşlerinin isimleri söyle sıralamaktadır. Jordan, Şeker, Cansın, Jessica ve Jannettir. Fakat kardeşlerinin 2 tanesi yurt dışında yaşamını sürdürmektedir.

Şu an oyunculuk ve fotomodellik üzerinde çalışmaktadır.