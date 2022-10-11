Yazın verdiklerinizi kışın geri almayın! İşte kilo almanızı önleyecek tüyolar

Yaz ayında genellikle tatilde ve denizde fit görünmek için herkes kilolarından hızlı şekilde kurtulur ancak kışa geldiğimizde, pek fazla aktivitemiz olmadığından verdiğimiz kiloların çok daha fazlasını alırız. Peki kışın kilo almayı nasıl önleyebiliriz? İşte detaylar...

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Kış aylarında özellikle kadınların en büyük problemi kilo almak. Genellikle evde olduklarından ve kendilerini yemeye içmeye verdiklerinden, bunun yanında hareket ve spordan da uzak durmaları sebebiyle kilo almak kaçınılmaz oluyor. Peki kış aylarında kilo almaktan nasıl kaçabiliriz?

Günlük yaşantıda yapılacak bazı farklılıklarla metabolizmayı hızlandırarak, kış aylarında kilo alımının önüne geçilebileceğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, kışı zayıf ve fit geçirmek için metabolizmayı hızlandırmanın 6 püf noktasını açıkladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Her gün yeterli su içmeyi aksatmayın

Su, insan vücudunun en büyük bileşenidir ve bir çok metabolik işlevde göreve alır. Gün içinde düzenli tüketilen su vücutta ısı dengesini sağlayarak metabolizmayı hareketlendirir. Çalışmalar yarım litre su içmenin dinlenme metabolizmasını yaklaşık bir saat boyunca yüzde 10-30 oranında yükselttiğini göstermiştir. Günlük su tüketimi aşağı yukarı kilo başına 20-30 ml kadar olmalıdır. Yaz aylarında artan su tüketimi kış aylarında biraz azalabilir ancak metabolizmayı hızlı, zinde tutabilmek için hangi mevsimde olursa olsun düzenli su tüketmek gerekir.

Yüksek kalorili besinlerden uzak durun

Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, yüksek kalorili besinler ile ilgili yaptığı açıklamada bu gıdalardan uzak durulması gerektiğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

Hareketsizlikle birlikte gün içerisinde yüksek karbonhidratlı ve yağlı gıda alımı kilo artışını hızlandırır. Metabolizmayı bozan basit şekerler, cips ve yağlı, hamurlu gıdalar basit karbonhidratlardır. Bu tarz fazla alınan karbonhidratlar vücutta yağ olarak depolanırlar. Yemek seçimlerimiz bu dönemde; enerji içeriği düşük, daha doyurucu, sebze ve meyve gibi lif oranı yüksek, dengeli protein ve düşük karbonhidratlı gıdalardan oluşmalıdır.

Geceleri erken yatın

Uyku düzensizliği ve azlığı kilo vermeye veya mevcut kiloyu korumaya çalışırken sıkıntı çıkarabilir. Uykusuzluk, vücudumuzun yiyecekleri metabolize etme yeteneğine müdahale eder ve daha da çok aç kalmamıza sebep olur. Yaşam döngüsü içerisinde sirkadiyen ritim (vücudun biyolojik saati) bir hayli önemlidir. Ortalama 7-8 saat civarlarında uyku yetişkinler için öneriliyor. Düzenli uyku ritmini güçlendirmek ve beyne ne zaman uyku ve uyanma hormonlarını serbest bırakması gerektiğini hatırlatmak için her gün aynı saatte uyuyup uyanmak oldukça önemlidir. Bu sebeple uykumuzun yeterli ve düzenli olması metabolizmamızın da sağlıklı çalışmasına destek olur; aynı zamanda geceleri bir şeyler atıştırarak gereksiz kalori alımına da engel olur.

Kahve ve yeşil çay

Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, kahve ve yeşil çayın tüketilmesi gerektiğini söylerken şu ifadeleri kullandı: