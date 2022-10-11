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Elektroşok verip boğazlayarak öldürdü! Cezası belli oldu 'PKK' iddiası şoke etti

Elektroşok verip boğazlayarak öldürdü! Cezası belli oldu 'PKK' iddiası şoke etti

KOCAELİ'de 9 aylık bebeğini işkence ederek öldüren sanığın cezası belli oldu. Mahkeme, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet cezası uyguladı. Öldürülen kadının ailesinin avukatı şok bir iddia ortaya attı. Sanığın cinayet sonrası terör örgütü PKK'ya katılmak için aracı bulmaya çalıştığı öne sürüldü. Avukat, 'Eğer bu adam kısa sürede yakalanmasaydı muhtemelen bir de dağa çıkarak asker de şehit edecekti' dedi.

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Olay, 23 Eylül 2021 tarihinde Derince ilçesinde meydana geldi. 3 yıl önce dünya evine giren Hatice Senem (23), anlaşmazlık yaşadığı eşi Mehmet Senem ile tartışma yaşadı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Senem, 9 aylık bebeğinin annesi eşi Hatice Senem'i darp ederek ölümüne sebep oldu. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Kaçmak için HDP binasına giden Mehmet Senem ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Senem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otopsi raporunda Hatice Senem'in boynunda morluklar olduğu, boğularak öldürüldüğü ve elektroşok cihazı ile elektrik akımına maruz kaldığı tespit edildi.

"Kasti bir şey yapmadım"

Hakkında "Eşe karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Senem, Hatice Senem'in babası Hüseyin Kurban, abisi Yusuf Kurban ve avukatlar katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Mehmet Senem, "Kasti bir şey yapmadım" dedi. Sanığa indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

"İçimize su serpildi"

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklamada bulunan baba Hüseyin Kurban, "Biraz da olsa içimize su serpildi. Cani, ağırlaştırılmış müebbetle yargılandı. Avukatlarımıza ve kadın örgütlerimize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki yüce adalet var, iyi ki yargıçlarımız var. Hakimlerimiz indirim uygulamadı. Haticelerimiz ölmesin" dedi.

Genç kadının abisi Yusuf Kurban da, "Yargıya teşekkür ediyorum, böyle bir karar çıkarttığı için, bizi üzmediği için, hepsinden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"5 farklı yerinden elektroşok uygulayıp boğazladı"

Hatice Senem'in ailesinin avukatı Pınar Eren ise, şöyle konuştu: "Mehmet Senem hakkında eşe karşı canavarca hisle eziyet çektirerek nitelikli insan öldürme suçundan, herhangi bir indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veridi. Bu dosyada şöyle bir özellik var. Sanık ilk önce çocuğunun bulunduğu ikametlerinde, eşini vücudunun yüzde 40'ı mosmor olacak şekilde darp ettikten sonra, beyin kanaması geçirttikten sonra, vücudunun 5 farklı yerinden elektroşok uyguladı, akabinde boğazlayarak ölmesine sebep oldu.

"Dağa çıkarak Hatice Senem'in yanı sıra asker de şehit edecekti"

Sonrasında kendisini terör örgütü PKK'nın dağ kampına götürmesi için aracı bulmaya çalıştı ve bu süreçte kızın cenazesini evde bırakarak gitti. Eğer bu adam kısa sürede yakalanmasaydı muhtemelen bir de dağa çıkarak Hatice Senem'in yanı sıra asker de şehit edecekti. Çok şükür hızlıca bulundu ve tutuklandı. Emsal olacak bir karar olacak şekilde verildi" ifadelerini kullandı.

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