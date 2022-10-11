'Kapısında öleyim' dedi öldü Bursa'da gizemli mezar yüzünden muhtarı azarladılar

Muhtar paylaşımı yalanladı

Sosyal medyada ilgi odağı olan konunun gerçek olmadığı ortaya çıktı. Muhtar şöyle dedi: Benim çocukluğum bu mahallede geçti. Eski evimin önündeydi bu mezar. Çocuk iken bazı vatandaşlar, mezar başında mum yakarlardı. Bilmezlerdi kimin mezarı olduğunu.