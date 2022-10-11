'Kapısında öleyim' dedi öldü Bursa'da gizemli mezar yüzünden muhtarı azarladılar
Sosyal medyada 'aşkından ölen kıza ait mezar' paylaşımını 10 milyon kişi izledi. Herkes görüntüde yer alan Bursa'daki o mezarın gizemini merak etti. Paylaşımdaki 'gelin' hikayesi gerçek mi? Muhtar sokağın kenarında tek başına duran mezarla ilgili bakın neler dedi...
Sosyal medyada bir gencin mahalledeki mezarın görüntüsünü "Yeter ki evleneyim kapısında öleyim" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu 9.6 milyon kişi izledi.
Paylaşımda iddialar: Kavuşmalarına izin vermemişler
Sosyal medyada paylaşılan Videoda şu ifadelere yer verildi: "Bir kız bu binada oturan bir oğlana aşıkmış. Hiçbir şekilde kavuşmalarına izin vermemişler. Kız ince hastalığa yakalanmış (verem) "Yeter ki evleneyim kapısında öleyim" diyormuş.
İçeri adım atamadan son nefesini vermiş...
-Kızın haline acıyıp iyileşir umuduyla evlendirmişler. Kapıya gelin geldiğinde içeri bir adım daha atamadan son nefesini vermiş. Oturanlar değişmiş, bina değişmiş mezar hep orada kalmış. "
Muhtar paylaşımı yalanladı
Sosyal medyada ilgi odağı olan konunun gerçek olmadığı ortaya çıktı. Muhtar şöyle dedi: Benim çocukluğum bu mahallede geçti. Eski evimin önündeydi bu mezar. Çocuk iken bazı vatandaşlar, mezar başında mum yakarlardı. Bilmezlerdi kimin mezarı olduğunu.