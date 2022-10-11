Bakan Varank duyurdu: Togg rakiplerine göre çok ucuz olacak

Togg fiyatı ne kadar olacak tartışması sürerken, merak dikkat çeken son açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Varank, "Rakip elektrikli otomobillere göre ucuz olacak" dedi.

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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un fabrikasının açılmasına günler kala Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank önemli açıklamada bulundu.

Fiyatı merakla beklenen Togg'a ilişkin konuşan Bakan Varank, otomobilin seri üretiminin 29 Ekim 2022 tarihinde başlayacağını belirtti ve fiyat bilgisi olarak da "Rakip elektrikli otomobillere göre ucuz olacak" dedi.

Yıl sonuna kadar üretilen araçların teste gireceğini açıklayan Varank fabrikanın 2025 yılına kadar tam kapasite çalışacağını da söyledi.

Mevcut rakiplerin giriş seviyeleri 950 bin lira bandında Bakan Varank'ın açıklamasından sonra gözler C segmenti SUV araçlarının fiyatlarına çevrildi. Peugeot 3008 1.5 dizel otomatik giriş fiyatı 974 bin lira. Yine sektörün öncü modellerinden Nissan Qashqai 1.3 otomatik benzinli giriş paketi 928 bin liradan başlıyor. Qashqai'nin en üst paketi seçilirse fiyat 1 milyon 226 bin liraya kadar yükseliyor.

"Altı cihazın kurulumunu gerçekleştirdi"

2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’u banttan indirmeye hazırlanan Togg, elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim yaşatmak için sürdürdüğü çalışmalarda ilk şarj cihazlarının kurulumunu yapacağı noktayı belirledi.

Trugo markasıyla sektöre yüksek performans, hızlı kurulum ve geniş kapsam ağıyla giren Togg, Bolu HighWay Dinlenme Tesisi’nde dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri altı cihazın kurulumunu gerçekleştirdi. Trugo, İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu’nun hareketli mekânı HighWay Dinlenme Tesisi’nden yolu geçenlere, her bir cihaz üzerinde iki soket yer aldığı için 12 soketle hizmet verecek. Şarj cihazları tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak. 81 ilde 600’ün üzerinde lokasyonda 1000 yüksek performanslı şarj cihazı (DC) kurma hedefi olan Trugo, Togg araçları yola çıkmadan önce kullanıcı tarafında şarj kaygısı yaşanmayacak düzeyde şarj istasyonu kurulumunu yapacak.

Yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanılacak

Trugo’nun şarj cihazlarıyla ortalama bir bataryanın doluluk oranı 25 dakika içinde yüzde 80’e ulaşabilecek. Trugo, Trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir şarj cihazlarıyla yer alacak. Türkiye’deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak.

"Şarj istasyon ağımızı oluşturmuş olacağız"

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, ilk şarj cihazlarını kurmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi: “Hedefimize giden yolda geri sayım başlarken, ülkemizde uçtan uca elektrikli araçlarla seyahat etmeyi mümkün kılacak hızlı şarj cihazlarımızı da kurmaya başladık. İlk kurulum için önemli bir geçiş noktası olan ve pek çok şehirden ziyaretçi ağırlayan Bolu’yu tercih ettik. Bolu HighWay Dinlenme Tesisi’nde 180 kW ve 300 kW cihazlarla tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacağız. Kullanıcılara kesintisiz bir deneyim yaşatmak konusunda kararlıyız. Togg araçları yola çıkmadan önce kullanıcıların şarj kaygısı yaşamayacağı düzeyde şarj istasyon ağımızı oluşturmuş olacağız. Bu öncü pozisyonumuzu ilerleyen yıllarda yapacağımız yatırımlarla da sürdüreceğiz.”