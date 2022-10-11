Yeşilcam güzeli Gülşen Bubikoğlu son haliyle mest etti: Yıllara meydan okuyor!

Rol aldığı projelerde canlandırdığı karakterlerle, başarılı performansı ve duru güzelliği ile bir döneme damgasını vurmuş Yeşilçam'ın en güzel kadınlarının arasında yer alan Gülşen Bubikoğlu, yıllara adeta meydan okuyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen güzel isim bu kez de "Sonbahar' pozuyla takipçilerini mest etmeyi başardı.

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Gülşen Bubikoğlu, usta oyuncu Tarık Akan ile başrolünü üstlendiği yapımlarla hafızalara kazınmış ve Ah Nerede, Gırgıriye, Mahçup Delikanlı gibi Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde canlandırdığı karakterlerle adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı. Bir döneme damga vuran Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında gösterilen Gülşen Bubikoğlu, projeleri kadar duru güzelliği ile de izleyicinin gönlünde taht kurmayı başarmıştı.

Son haliyle sık sık gündeme geliyor

Yeşilçam'a rol aldığı projelerde gösterdiği başarılı performans ve güzelliği ile damga vuran usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde son haliyle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu "Sonbaharın güzel günlerinden" notuyla yayınladığı pozlarıyla dikkat çekti.

Ünlü ismin son halini görenler gözlerine inanamazken, "Yıllar onu teğet geçmiş", "Hâlâ güzel kadınsın", "Gençlik iksirimi buldun" gibi yorumlarda bulunuyor.

İşte usta oyuncunun son hali;

"Ekrana dönmeyi düşünmüyorum"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Gülşen Bubikoğlu, geçtiğimiz aylarda hayranlarından gelen "Ekrana ne zaman döneceksiniz? Artık sizi çok özledik" sorularına dayanamayıp cevap vermişti. Vaktinin çocuğunu torunu Mavi ile geçirdiğini söyleyen ünlü isim "Bana büyük enerji veriyor. Hayata bağlıyor. Çok neşeli, kaliteli anlar yaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Dizilerden tekliflerin geldiğini ifade eden Bubikoğlu, "Ama bazı şeyler geçmişte kaldı. O çalışma temposunu asla kaldıramam. Ekrana dönmeyi düşünmüyorum" demişti.

Gülşen Bubikoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Lise eğitimini Fatih Kız Lisesi’nde tamamladıktan sonra LCC kursunu bitirdi. 1973 yılında düzenlenen geleneksel Ses Dergisi artist yarışmasına katılan Gülşen Bubikoğlu, ilk elemelerden itibaren dikkatleri üzerine çekti ve yarışmanın rakipsiz favorisi oldu .Yarışmanın yıldız adayı olan Gülşen Bubikoğlu, birçok yapım şirketi tarafından yalnızca kendi işletmelerinde çalışması şartıyla isteniyordu. Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu’nun yapımcılığını üstlendiği Yaban filmi ile Yeşilçam dünyasına merhaba dedi.

1974 yılında yapımcısı Türker İnanoğlu ile dünya evine giren Gülşen Bubikoğlu, 1977 yılında Zeynep İnanoğlu’nu dünyaya getirdi. Halen, Türker İnanoğlu ile bu mutlu evliliği devam etmektedir.

Bir numaralı kadın yıldız oyuncusu oldu, Türkiye’yi temsil etti

Gülşen Bubikoğlu Erler Film'in bir numaralı kadın yıldız oyuncusu oldu ve çevirdiği filmlerle güldürüye, drama, duygusal ve hareketli filmlere yatkınlığını göstererek hem seyircinin büyük beğenisini kazandı hem de Türk sinemasının yıldızları arasında özel bir yer edindi. Gülşen Bubikoğlu, uluslararası projeler içinde yer aldı. Baş Belası, Üçkağıtçılar ve Mücevher Hırsızları gibi filmlerde İtalyanlar ile birlikte çalıştı. Türk sinemasının yıldızları arasında yer alan yetenekli oyuncu, Macaristan, Moskova, Kuveyt, Cannes gibi festivallerde Türkiye’yi temsil etti.











