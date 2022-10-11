Seren Serengil ateşli sahneleri görünce başa sarıp tekrar izlemiş! "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim"

Başrollerinde Buğra Gülsoy, Demet Özdemir ve Hafsanur Sancaktutan gibi ünlü isimleri oynadığı Disney Plus'ın yerli dizisi 'Dünyayla Benim Aramda' hem mastürbasyon sahneleri hem de ateşli sevişme sahneleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Diziyi izlediğini söyleyen Seren Serengil Beyaz TV'de yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ programında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim" diyen Serengil, "Bu kadar mı rol olamaz. Böyle bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.

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Disney Plus'ın yeni dizisi 'Dünyayla Benim Aramda' konusu ve zengin oyuncu kadrosu ile yayınlanmadan önce tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Dizinin platformda yayınlanmasının ardından cesur ve ateşli sahneleri sosyal medyaya damga vururken, ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahneleri adeta olay olmuştu. Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan güzel isim Seren Serengil ise gündemden düşmeyen dizi ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Demet Özdemir ile Buğra Gülsoy'un sevişme sahnesi olay olmuştu

Yayınlandığı ilk günden beri cesur sevişme sahneleri ile tüm dikkatleri üzerine çeken dizi 'Dünyayla Benim Aramda' sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı dizide ünlü isimlerin cesur sevişme sahneleri sosyal medyaya damga vurmuş ve çok konuşulmuştu. Hatta birçok sosyal medya kullanıcı şarkıcı Oğuzhan Koç ile yeni evlenen güzel oyuncu Demet Özdemir'e "Kocan bir şey demiyor mu?" yorumlarında bile bulunmuşlardı.

Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesi damga vurdu

'Dünyayla Benim Aramda' dizisinde Sinem karakterine hayat veren genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahneleri sosyal medyayı sallamış, dizide Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Tolga karakterinin fotoğraflarına bakıp, mastürbasyon yapan Sancaktutan'ın kendini tatmin ettiği sahneler çok konuşulmuştu.

Ateşli sahneleri görünce başa sarıp tekrar izlemiş

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yaptığı açıkamalarla sık sık gündeme gelen Seren Serengil, 'Dünyayla Benim Aramda' dizisi ile ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Dizideki sevişme sahneleri hakkına konuşan Serengil, "Bir sevişme sahneleri var ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu kadar mı rol olamaz. Böyle bir şey olamaz. Görünce şunu başa al bir daha seyredelim dedim. Dublör mü kullandılar dedim o kadar yani. Şoka girdim, seyrederken utandım" dedi.

"Oğuzhan'ın suçu ne?"

Konuşmasının devamında Demet Özdemir ile yeni evlenen Oğuzhan Koç hakkında konuşan Seren Serengil, "Oğuzhan'ın suçu ne? Oğuzhan'ın annesi izliyor mu acaba?" dedi.