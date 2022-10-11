Kakaolu fındık kreması tarifi mükemmel bir tat marketten almaya hiç gerek yok!

Kakaolu fındık kreması ünlü markalardan yemeye alışık olduğumuz bir lezzet. Ancak bugün farklı olarak kakaolu fındık kremasını evde kendimiz yapmayı deniyoruz. Bir kere kendiniz yaptıktan sonra müptelası olacağınız kakaolu fındık kremasının yapılışı da pratik! İşte kakaolu fındık kreması tarifi...

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Çikolata ve fındığın enfes uyumu olan fındık kreması, artık pek çok kişi her öğün tüketilebilen bir bağımlılık nesnesi. Bu tatlı kaçamağı içerisinde katkı maddeleri olmadan, tamamen doğal haliyle tüketmek isterseniz bu tarif yardımınıza koşacak. Sadece 10 dakikada kendi fındık kremanızı evde yapabilirsiniz. Fındıkları blenderdan geçirip kakaoyla karıştırıyoruz ve kremamız hazır! İşte kakaolu fındık kreması tarifi...

Kakaolu fındık kreması malzemeleri

250 gram kavrulmuş fındık

2 yemek kaşığı ham kakao

2 yemek kaşığı ham kakao parçaları

Kakaolu fındık kreması nasıl yapılır?

Fındıkları güçlü bir blendera alıyor ve blenderı çalıştırıyoruz. (minimum 1000 W'lık bir blender işinizi görür, ben 1600 W’lık bir makina kullanıyorum.)

Fındıklar önce toz halini alıyor, sonra yavaş yavaş yağını bırakmaya başlıyor ve kremaya dönüşüyor. Ekstra yağ veya başka bir malzeme eklemiyoruz.

İstediğimiz kıvamı elde ettikten sonra toz kakaoyu ekleyip, kakao kremanın her yerine dağılana kadar blenderı çalıştırmaya devam ediyoruz. Ben bu sefer biraz parçacıklı bir sonuç istedim. O nedenle krema kıvamını aldıktan sonra sadece çok kısa bir süre daha karıştırdım. Daha sıvı bir kıvam isterseniz, blenderı daha uzun süre çalıştırabilirsiniz.

Hazır olan kakaolu fındık kremasını bir kavanoza aldıktan sonra, ekstra kıtırtı çıtırtı istersek üzerine ham kakao parçacıklarını ekliyoruz.

Püf noktası

Fındık kremasını oda sıcaklığında muhafaza edebilirsiniz. Kremanın daha tatlı olmasını isterseniz, son aşamada, kakao ile birlikte biraz bal ekleyebilirsiniz. Kullandığınız fındıklar ne kadar yağlı olursa o kadar iyi sonuç elde edersiniz.

Fındığın faydaları

Tam bir sağlık deposu olan fındık, beyin sağlığından mutluluk hormonlarına, diyabet riskini azaltmasından kanserden korumaya dek çok önemli faydalar sağlar. Lezzetinin yanı sıra yapısında bol miktarda lif barındırır. Protein, karbonhidrat, antioksidanlar, B riboflavin, tiamin, niasin, piridoksin ve pantotenik asit gibi vitaminleri, kalsiyum, folat, çinko, potasyum, demir ve manganez gibi mineralleriyle sağlığımız açısından adeta bir hazine. Fındığın çiğ olarak tüketilmesi durumunda besin değerlerinden çok daha fazla faydalanabiliriz.