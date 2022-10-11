Tahta kaşıklar sandığınız kadar hijyenik mi? Tahta kaşıklardan çıkan kiri görünce artık kullanmayacaksınız

Tahta kaşıklar, yemek hazırlarken en çok tercih edilen kaşık türlerinden biridir. Özellikle tencere ve tava çizilen türdense hep tahta kaşık kullanmaya özen gösteririz. Ancak tahta kaşıklar, iyice temizlenmediği zaman kokmaya ve kararmaya başlar. Ayrıca üzeri tahriş olur ve pürüzlü bir yapıya dönebilir.

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Tahta kaşıklar mutfakta en sık kullanılan araç gereçler arasında bulunuyor. Sağlık için çok daha iyi olduğu düşünülen tahta kaşıkların temizliği yeterli seviyede yapılmayınca sağlığı tehdit ediyor. Temiz sandığınız kaşıkların içerisinden çıkan kirler şaşırmanıza neden olabilir.

Tahta kaşıkları temizleme yöntemleri

İçerisinde oldukça fazla yağ barındıran tahta kaşıkları tam anlamıyla temizlemek için uygun malzemeleri kullanmak gerekiyor.Hem kaşıklara zarar vermeden hem de onları etkin bir şekilde hijyenik hale getirmek çok önemli. Zamanla tam temizlenmeyen tahta kaşıklarda bakteri birikimi oluyor ve kaşıklar dışarıdan kararmaya başlıyor.

Sirke ve karbonat

Temizliğin her alanında kullandığımız sirke ve karbonat ikilisini, tahta kaşık temizliğinde kullanabilirsiniz. Tahta kaşıkları büyük bir tencerenin içerisine alın. Üzerine 1 paket karbonat ve 2 yemek kaşığı sirke ekleyin. Malzemelerin üzerini geçecek şekilde, kaynar su ekleyin ve kaynamaya bırakın. 15 dakikanın ardından tahta kaşıktaki kirlerin suya karıştığını görebilirsiniz. Temizlenen kaşıkları soğuk suyla durulayın ve kurutun.

Zeytinyağı

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Bu esnada tahta kaşıkları zeytinyağı ile güzelce silin. Sildiğiniz kaşıkları tepsiye dizin ve fırının içinde 3 dakika bekletin. Ardından ılık suyla durulayın ve kuruması için kenarda bekletin. Bu uygulamayı ayda bir kez tekrarlayabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağını tavada benmari usulüyle eritin. Eriyen malzemelere 1-2 damla limon sıkın ve karıştırın. Hazırladığınız karışımı temiz bir bez yardımıyla kaşıklara sürün ve güzelce silin. 10 dakika bekledikten sonra kaşıkları ılık suyla durulayın.

Sabun

Derin bir kaba kaşıkları yerleştirin. Bu esnada katı sabunlarınızı rendeleyin. Rendelenmiş sabunları kaşıkların üzerine serpiştirin. Kaynar suyu kaşıkların üzerini geçecek şekilde ilave edin. 30 dakika bekledikten sonra kaşıkları bol suyla durulayın.

Tahta kaşıkları daha uzun süre kullanmak için...

Tahta kaşıkları kesinlikle bulaşık makinesine atmayın. Çünkü bulaşık makinesi, kaşıkların çatlamasına neden olur.

Temizlik için asitli deterjanlar kullanmayın. Bu deterjanlar kaşıkların rengini açar ve zamanla çatlamasına sebep olur.

Tahta kaşıkları yemeklerin içinde bırakmayın. Sıcaklık, kaşığın yapısının bozulmasına yol açabilir.

Tahta kaşıkları temizledikten sonra mutlaka kurumasını bekleyin.

Tahta kaşıkları ocaktan ortalama 30 cm uzakta tutun.

Baharat ve salça lekesi olan tahta kaşıkları, kaynatarak temizleyebilirsiniz.