Rusya KKTC'ye konsolosluk açacak, direkt uçuşlar da başlayacak

Rusya'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) direkt uçuşların yakın bir zamanda başlayacağı ve Moskova'nın 2022'nin sonuna kadar Kuzey Lefkoşa'da konsolosluk açacağı ifade edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 77. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, ülkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tanımaya çağırmıştı.

Rus İzvestiya gazetesine bilgi veren üst düzey kaynaklar, Rusya'nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) direkt uçuşları başlatacağı bilgisini doğruladı.

Aynı kaynaklar ayrıca, Moskova'nın Kuzey Lefkoşa'da konsolosluk açmaya hazırlandığını ifade etti.

"Bu adımlar KKTC'yi tanıma anlamı taşımıyor"

Direkt uçuşları sadece bir Rus özel şirketinin gerçekleştireceği, bunun Rusya devletinin bir kararı olmadığını söyleyen kaynaklar, "Bu, özel bir Rus havayolunun girişimi. Havayolu şirketi direkt uçuşlar düzenlemeyi planlıyor. Ancak bu, KKTC'nin Rusya tarafından diplomatik olarak tanınması anlamına gelmiyor. Moskova'nın KKTC'ye olan pozisyonu aynı kalacak" şeklinde konuştu.

"Kuzey Lefkoşa'da konsolosluk açmayı planlıyoruz"

Konu hakkında bilgi sahibi olduklarını söyleyen yetkililer, "Rusya Federasyonu, Kıbrıs'ın kuzey kesiminde bir konsolosluk açma olasılığını değerlendiriyor. Bu konuda çalışma da yürütülüyor. Zira orada, 10 binden fazla Rus vatandaşı yaşıyor ve konsolosluk hizmetleri onlar için mevcut değil. Ancak konsolosluğun açılması, 'KKTC'yi diplomatik olarak tanıma' anlamına gelmeyecek. 2022'nin sonuna kadar açmayı planladığımız bu konsolosluk binası, KKTC olduğu belirtilmeden, 'Kuzey Lefkoşa'daki Rus konsolosluğu' olarak anılacak" ifadelerini kullandı.

Lefkoşa'nın kuzeyine bakış

Tayvan örneğini verdiler

Rus yetkililer, bu konuda Tayvan örneğini verdi. Ülkelerin Tayvan'ı resmi olarak tanımadığını ancak Taipei'de ofisler açtığını söyledi. Aynı yetkililer, KKTC'de de benzer bir uygulamanın olduğunu ancak diğer ülkelerin KKTC'yi tanıma yoluna gitmediğini kaydetti. KKTC'de; İngiltere, Almanya, Fransa, Avustralya, İtalya ve ABD'nin ofisleri bulunuyor.