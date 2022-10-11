Kokusuyla tadıyla mest edecek tencerede İzmir köfte tarifi!

Enfes köfteleri, patatesi ve muhteşem sosuyla hemen herkesin sevdiği bir yemek olan İzmir köfte tarifini sizler için araştırdık. İzmir köfteyi bu sefer daha pratik olsun diye tencerede hazırlanan tarifini paylaşıyoruz. Sizi fırınla uğraşmaktan kurtaracak, leziz mi leziz bir İzmir köfte tarifi paylaşıyoruz. İşte İzmir köfte yapılışı...

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İzmir deyince akla gelen lezzetlerden bir tanesi de İzmir köfte. Köftenin her yörede farklı bir yapılışı oluyor. İzmir köfte de genelde kızartıldıktan sonra fırına veriliyor. Bu biraz göze zaman alıcı bir iş gibi gelse yemeğin lezzeti uğraşlara değiyor. Biz yine de İzmir köfteyi daha pratik bir hale getirdik. Çok fazla bulaşık derdinizin olmayacağı, fırınla uğraşmayacağınız tencere yemeği gibi pişen İzmir köfte tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Şimdiden afiyetler olsun!

İzmir köfte malzemeleri

500 gr çift çekilmiş köftelik döş kıyma

1 adet kuru soğan rendesi

1 diş sarımsak rendesi

1 adet küçük yumurta

3 dilim ıslatılmış sıkılmış ekmek içi

7-8 dal maydanoz yaprağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon ( silme)

Yarım çay kaşığı karabiber

Köfte sosu;

3 adet iri sulu domates

2 tatlı kaşığı salça

1 diş sarımsak rendesi

2 su bardağı su

Tuz ( sizde)

Bir tutam karabiber

Ayrıca;

3-4 adet iri patates

3-4 adet sivri biber

3 yemek kaşığı katı yağ ( tereyağ ya da margarin)

1 su bardağı su + 1 yemek kaşığı sirke ( sirkeli su köfteleri yuvarlarken kullanılacak)

Tencerede İzmir köfte nasıl yapılır?

Bir kaseye kıyma, soğan, sarımsak, baharatlar, ıslatılıp suyu sıkılmış ekmek içleri, ince kıyılmış maydanoz, yumurta ve baharatları alarak yoğurun. İyice yoğurulan harcı 15-20 dakika boyunca buzdolabında dinlendirin. Dinlendikten sonra harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yatay ve uzun şekilde yuvarlayın.

Patateslerin parmak kalınlığında doğrayın. Geniş bir tencereye zeytinyağını ekleyin ve patatesleri hafifçe renk alana dek kızartın. Kızarmış patatesleri bir tabağa alın ve köfteleri aynı yağda arkalı önlü kızartın. Köfteler de piştiğinde farklı bir kaba alın. Tencerenin en altına patatesler, üzerine köfteleri, en üstüne ise doğradığınız biberleri, sarımsakları ve domatesleri dizin.

Ssosu için tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Üst üste dizdiğiniz sebzeler ve köftelerin üzerine gezdirerek dökün. Kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde 15-20 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun!