Gece buzdolabı karıştırıp diyet bozduran supangleli tavuk göğsü tarifi

Genellikle kilo vermek isteyenler, aniden tatlı krizine girerler ancak diyet programları, buna asla izin vermez. Fakat şimdi vereceğimiz tatlı tarifi ile tüm diyet programınızı iptal edebilirsiniz.Abone ol
Tatlı dendiği zaman hemen hemen herkes için akan sular duruyor. Ancak birçok kişi, kilo aldırması sebebiyle bu lezzetten istemese de mahrum kalıyor.
Ancak supangleli tavuk göğsü ile tüm bu diyetleri yok sayıp, tatlı krizinize son verebilirsiniz. İşte hem hafif, hem lezzetli supangleli tavuk göğsü malzemeleri ve tarifi...
Supangleli tavuk göğsü tarifi için malzemeler:
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Yalancı Tavuk Göğsü İçin:
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1 litre süt
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125 gr tereyağı ya da margarin
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1 su bardağı toz şeker
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1 su bardağı un
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1 paket vanilya
Supangle için:
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500 ml süt
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3 yemek kaşığı toz şeker
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2 yemek kaşığı tepeleme un
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1,5 yemek kaşığı kakao
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1 adet yumurta sarısı
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50 gr bitter çikolata
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1/2 su bardağı soğuk su
Üzeri için:
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Kakao
Supangleli tavuk göğsü tarifi:
Supangleli tavuk göğsü tarifif için ilk olarak yalancı tavuk göğsü tatlısını hazırlayın. Derin bir tencere içine 125 gr tereyağı ya da margarin ekleyip eritin. Eriyen yağın üzerine 1 su bardağı un ilave edin. Unun yağa iyice karışmasını sağlayın. Sonrasında orta kısık ateş üzerinde un hafifçe renk değiştirip, kokusu çıkana kadar devamlı karıştırarak, yakmadan kavurun. Şayet unu iyi kavuramazsanız yerken un tadı alırsınız. Tarifte kullanılması önerilem su bardağı ölçüsü 200 mldir.
Ardından kavurduğunuz unun üzerine 1 litre sütü azar azar dökün. Topaklanma olmaması için bir yandan da tel çırpıcı yardımı ile hızlı bir şekilde devamlı karıştırın. Sonrasında 1 su bardağı toz şekeri ilave edin. Koyu bir kıvam alana kadar devamlı karıştırarak, pişirin. Tavuk göğsü tatlısı piştikten sonra üzerine 1 paket vanilya ekleyip, tel çırpıcı yardımı ile iyice karıştırın. Hazırladığınız tavuk göğsü tatlısını orta büyüklükte derin bir yuvarlak, dikdörtgen ya da oval bir borcam kabın içine dökerek oda ısısında soğumasını bekleyin.
Diğer yanda supangle için; küçük bir tencere içine yarım litre süt koyun. Üzerine 2 yemek kaşığı tepeleme un, 1 buçuk yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı toz şeker ve 1 adet yumurta sarısı ilave edin. Tüm malzemeleri bir çırpıcı yardımı ile hiç topaklanma kalmayacak şekilde iyice karıştırın. Sonrasında tencereyi Ocak üzerine alıp, devamlı karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin.
Supangle piştikten sonra ocak üzerinden alın. Henüz sıcakken üzerine 50 gr kadar küçük küçük doğranmış bitter çikolata ilave edin. Devamlı karıştırarak, çikolataların erimesini sağlayın. Çikolataların tamamen erimesinin ardından supanglenin güzel bir kıvam alması için üzerine yarım su bardağı soğuk su ekleyin. Supangleyi tel çırpıcı yardımı ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice çırpın. Tel çırpıcı yerine mikser ya da blender yardımı ile de karıştırabilirsiniz.
Hazırladığınız supangleyi soğuyan yalancı tavuk göğsü tatlısının üzerine iyice döküp, eşit bir şekilde yayın. Sonrasında oda ısısında soğumaya bırakın. Ardından tatlınızı buzdolabında en az 4-5 saat kadar dinlendirin.
Dinlenen supangleli yalancı tavuk göğsü tatlısının üzerine servise yakın bolca kakao serpip yemeye hazır hale getirebilirsiniz.