Gece buzdolabı karıştırıp diyet bozduran supangleli tavuk göğsü tarifi

Genellikle kilo vermek isteyenler, aniden tatlı krizine girerler ancak diyet programları, buna asla izin vermez. Fakat şimdi vereceğimiz tatlı tarifi ile tüm diyet programınızı iptal edebilirsiniz.

Abone ol

Tatlı dendiği zaman hemen hemen herkes için akan sular duruyor. Ancak birçok kişi, kilo aldırması sebebiyle bu lezzetten istemese de mahrum kalıyor.

Ancak supangleli tavuk göğsü ile tüm bu diyetleri yok sayıp, tatlı krizinize son verebilirsiniz. İşte hem hafif, hem lezzetli supangleli tavuk göğsü malzemeleri ve tarifi...

Supangleli tavuk göğsü tarifi için malzemeler: