ABD'nin düşürdüğü fiyatları, OPEC yükseltiyor! Petrol savaşları tam gaz

Resesyon endişesi ile düşüşe geçen petrol, OPEC grubu tarafından alınan 2 milyon varillik kesinti kararıyla iki haftadır aralıksız yükseliyor. OPEC'in fiyatları yükselten hamlesine ABD stratejik rezervden 10 milyon varil daha sunma ile cevap verdi.

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ABD'nin çağrılarına rağmen OPEC Grubunun aldığı 2 milyon varillik üretim kesintisi kararı Brent petrolün fiyatını yukarı taşımaya devam ediyor. Piyasalarda arz endişelerinin de artmasıyla beraber iki haftadır aralıksız yükselen fiyatlar 16 artış kaydetti.

82 dolara kadar düşünce kesinti geldi

Uluslararası referans olarak kabul edilen Brent petrolün varil fiyatı, ekonomik resesyon endişelerinin yol açtığı düşük petrol talebi beklentileriyle 26 Eylül'de 82,44 dolara kadar gerilemişti.

Küresel piyasalarda arz endişelerinin yeniden zemin kazanmasıyla fiyatlar dün 98,75 dolara kadar yükseldi.

ABD Başkanı Biden, 2 milyon varillik kesinti sonrası petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı Rusya ve Suudi Arabistan'ı hedef gösterdi. Biden, benzin fiyatlarını galon başına 1,60 doların altına indirebileceğini ancak Rusya ve Suudi Arabistan'ın yaptıkları yüzünden benzin fiyatlarının arttığını söyleyerek stratejik rezervden sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Petrolde kesinti kararı ABD'yi rahatsız etti

Fiyatlardaki artışta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubu, 5 Ekim'de gerçekleştirdikleri toplantıda günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı etkili oldu.

Biden'dan petrol fiyatları için yeni talimat

OPEC grubunun kararı piyasalarda arz endişelerini güçlendirerek fiyatların yükselişine neden olurken, ABD Başkanı Joe Biden, artan fiyatlarla mücadele kapsamında, gelecek ay stratejik petrol rezervinden 10 milyon varil petrolü daha piyasaya sunma talimatı verdi.

Aynı tarihte, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Rus petrolünün üçüncü ülkelere satışına tavan fiyat getirilmesini de içeren 8'inci yaptırım paketi konusunda anlaşma sağladı.

Petrol fiyatlarında 100 dolar beklentisi

Böylece artan talep endişeleriyle 26 Eylül'de 82,86 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, söz konusu gelişmelerle son 2 haftada yaklaşık yüzde 16 arttı ve dünü 96,19 seviyesinde tamamladı. Uzmanlar petrol fiyatlarının yeniden 100 dolar seviyesine çıkmasını bekliyor.

Öte yandan, değeri artan dolar ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de devam eden Kovid-19 salgınının neden olduğu talep düşüşü endişeleri fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 13.00 itibarıyla dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,26 düşüşle 94,02 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,80 dolardan alıcı buldu.