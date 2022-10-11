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Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde korkutan deprem!

Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde korkutan deprem!

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Adana, Gaziantep ve Hatay'da da hissedildi.

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Osmaniye'nin saat 18.48'de merkez üssü Düziçi ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Öte yandan sarsıntı  Gaziantep, Hatay,  Adana ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Olumsuz ihbar yok

AFAD'tan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Osmaniye. Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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