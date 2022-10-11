Fahriye Evcen'den karnı burnunda paylaşım! 'Annelik çok yakışmış'

Deneyimli oyuncu Fahriye Evcen, 2019 yılında Karan'ı dünyaya getirdikten sonra ikinci bebeğini kucağa almak için sabırsızlanıyor. Belirginleşen karnıyla poz veren ünlü oyuncu fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncuya hayranlarından binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Çalıkuşu dizisinde tanışan ünlü oyuncular Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in ilişkisi kısa sürede aşka dönüşmüş, 2017 yılında ise dünyaevine girmişlerdi. Bu evlilikten 2019'da doğan Karan isimli bir çocukları olan çift ikinci çocukları için gün sayıyor. Karnı iyice belirginleşen güzel oyuncu Fahriye Evcen, siyah elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

5 aylık oldu

İkinci oğlunu kucağına almak için gün sayan 5 aylık hamile Fahriye Evcen'den yeni fotoğraflar geldi. Siyah tulum giyen ve karnı iyice belirginleşen Evcen, hamilelik pozlarına yenilerini ekledi.

Annelik yakışmış

Evcen'in karelerine takipçileri kısa sürede beğeni ve yorum yağdırdı. Güzel oyuncunun pozlarına hayranları "Annelik çok yakışmış" şeklinde yorumlarda bulundu.

''Ailece çok heyecanlıyız''

Geçtiğimiz günlerde Burak-Fahriye Özçivit çifti muhabirler tarafından görüntülenmişti. Evcen, muhabirlerin, "Bu durumdan memnun musunuz?" sorusuna, "Benim bu aralar bol bol zamanım olduğu için memnun değilim. Şaka bir yana Burak her fırsatı olduğunda zaman ayırıyor, o yüzden bir sorun yok. Benim hamilelik sürecim gayet güzel geçiyor. Dinleniyorum bol bol... Karan’ı kardeş sürecine alıştırdık. Ailece çok heyecanlıyız" şeklinde yanıt verdi.

Oyuncu, gazetecilerin, "Burak Bey süper baba olma yolunda ilerliyor!" yorumuna gülerek, "Evet, gerçekten öyle. Sağ olsun" dedi.

Fahriye Evcen kimdir?

4 Haziran 1986 tarihinde Almanya'nın Solingen kentinde dünyaya geldi. Fahriye Evcen aslen Samsun Bafralıdır fakat baba tarafından Yunanistan Kavala, anne tarafından Çerkes kökeni vardır.

Verdiği bir röportajda, Almanya'da yaşadığı dönemde ailesiyle birlikte zor günler geçirdiğini söyledi. 7 yaşındayken Alman Neo-Naziler, Solingen şehrinde Türkler'in yaşadığı evleri kundaklamaya başlayınca dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttular.

Fahriye Evcen, Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programında seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı.

Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okurken dizi teklifleri alınca okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.

İlk kamera önü oyunculuk deneyimini 2005 yılında 'Asla Unutma' dizisinde 'Pınar' karakterini oynayarak yaşadı.

2006-2010 yılları arasında yayınlanan 'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Necla' karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

İlk sinema filmi deneyimini 2007 yılında 'Cennet' adlı filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı.

Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Fahriye Evcen, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu.