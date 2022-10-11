ABD ve Türkiye görüşmelere başladı: İki ülkeye doğal gaz verebiliriz

Türkiye'nin Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'a ABD LNG'si sağlamak için görüşmeler yaptığı belirtildi. ABD’li bir yetkili son günlerdeki enerji işbirliği konusunda “olumlu” görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.Abone ol
Kıdemli bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin Bloomberg’e verdiği bilgiye göre, ABD, Türkiye’den Kuzey Makedonya ve Bulgaristan’a sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gönderilmesi konusunda Türk yetkililerle görüşmeler yürütüyor.
Görüşmeler olumlu
Görüşmelerin kamuoyuna açık olmaması nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Türk ve ABD’li yetkililerin son günlerde enerji işbirliği konusunda “olumlu” görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Enerji çeşitliliğine destek
Yetkili, Katar’ın Türkiye’ye LNG gönderme ihtimaline ilişkin olarak, ABD’nin Türkiye’nin enerjide çeşitlilik girişimlerini desteklediğini belirtti.
Yetkili, iki ülke arasında enerji işbirliğine ilişkin görüşmelere yenilenebilir enerji, güney gaz koridorunu genişletmek ve kritik minerallerin de dahil olduğunu ifade etti.
LNG NEDİR?
Sıvılaştırılmış doğalgaz veya LNG İşlenmiş doğal gazı içerisindeki kirliliği arındırarak atmosferik basınçta yaklaşık olarak -163 derecede yoğunlaştırılmış bir doğal gaz türüdür. Bir birim/hacim LNG buharlaştırıldığında 600 birim/hacim doğal gaz elde edilir.