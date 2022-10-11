Lezzeti ağızda dağılıyor kolay kalburabastı tarifi!

Şerbetli tatlı severler için yine harika bir tarifle karşınızdayız. Eğer sizde hamurlu şerbetli tatlardan yana tercihinizi kullanıyorsanız kalburabastı tarifi tam sizlik! Hamuru dağılıp parçalanmayan, tam kıvamında şerbetiyle damakları şenlendiren kalburabastı tarifine mest olacaksınız. İşte kalburabastı tarifi...

Abone ol

Kalburabastının tarihi çok eskilere dayanıyor. Osmanlı mutfağının sevilen tatlıları arasında gösterilen kalburabastı, hamuru bir kalbura ya da kevgire bastırıldığı için bu adı almıştır. Kalburabastı Balkan ülkerinde de çok yaygın tüketiliyor. Abhaz mutfağında buna benzer tatlı hurmitadır. Hurma olarak da bazı yörelerde yapılıyor.

Şerbetli tatlı severlerin vazgeçemediği kalburabastıyı siz de evde kolayca yapabilirsiniz. Biz bu tarifte tereyağı veya margarinle hamuru hazırlıyoruz. Şerbeti için toz şeker, su, limon suyu kullanacağız. Tam kıvamında hamuruyla, enfes şerbeti birleşiyor. Ortaya tadına doyum olmaz bir lezzet çıkıyor. Peki kalburabastı malzemeleri neler? Nasıl yapılır? Püf noktası var mı? Sizi daha fazla bekletmeden tadına doyum olmayan kalburabastı tarifini paylaşıyoruz. Şimdiden afiyetler olsun!

Kalburabastı malzemeleri

125 gram tereyağı ya da margarin(oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı irmik

1,5 çay kaşığı karbonat

Aldığı kadar un(yaklaşık 3-3, 5 su bardağı)

İçine koymak için;

Küçük bir kase kıyılmış ceviz

Şerbeti için;

3 su bardağı toz şeker

3,5 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

Kalburabastı yapılışı

Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayıp soğumaya bırakıyoruz. Tatlı sıcak şerbet soğuk olacak.

Şeker ve suyu ocağa alıp karıştırarak kaynatıyoruz.

Kaynamaya başladığında limon suyunu da damlatıp beş dakika kadar kaynattıktan sonra ocaktan alıyoruz.

Tatlının hamuru için un hariç verilen malzemeleri karıştırıp, unu kontrollü bir şekilde ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuruyoruz.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp ister kalıpla isterseniz de rendenin arka kısmına bastırıyoruz.

İç kısmına bir miktar ceviz koyup kapatıyoruz.

Fırın tepsisine diziyoruz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz.

Fırından çıkan tatlıların ilk sıcağı çıktıktan sonra soğuyan şerbeti gezdiriyoruz.

Tatlılar şerbetini çekince servis edebilirsiniz.

Püf noktası

Tatlılarınızın hamurlaşmamasını istiyorsanız mutlaka fırında iyice pişirin. Kurabiye gibi olsunlar. Aksi halde şerbetini döktüğünüz zaman hamurlaşma oluyor.