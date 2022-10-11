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İşte Benim Stilim yarışmasının göz bebeğiydi! Özden Cerrahoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı

İşte Benim Stilim yarışmasının göz bebeğiydi! Özden Cerrahoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı

İşte Benim Stilim isimli yarışma ile tanınan ve giyimi, tarzı ve konuşmalarıyla bir dönem sıklıkla gündeme gelen Özden Cerrahoğlu, son haliyle görenleri hayrete düşürdü. Özden Cerrahoğlu'nun sosyal medyada yaptığı paylaşıma takipçileri binlerce beğeni ve yorum yağdırdı.

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Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği ve bir dönem TV ekranlarının en sevilen programlarından olan İşte Benim Stilim yarışması, birbirinden renkli yarışmacılarıyla, yayınlandığı dönem izleyici ekrana kilitliyordu. Yarışmanın agresif isimleri arasında dikkat çeken isimlerden Özden Cerrahoğlu ise, konuşmaları ve tarzıyla sık sık gündeme geliyordu.

Özden Cerrahoğlu, şimdilerde estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu.

Ekranlardan uzak bir yaşam

Özden Cerrahoğlu, sivri dili ve kendine has stiliyle İşte Benim Stilim yarışmasına damga vurmuştu. Hatay'da Özden Cerrahoğlu, bir süredir ekranlardan uzak hayatını sürdürüyor.

Şimdilerde 31 yaşında olan Özden Cerrahoğlu, son haliyle takipçileri başta olmak üzere birçok kişiyi şaşırttı. Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunan Cerrahoğlu, yaptırdığı estetik müdahalelerle bambaşka biri haline dönüştü.

Cesur pozlar

Cesur pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaktan geri durmayan Cerrahoğlu'nun yatak pozu dikkat çekti.

Takipçileri, Özden Cerrahoğlu'nun paylaşımına ''Estetik sen neler yapıyorsun öyle!'', ''Resmen başka biri olmuş'' ve ''Paranın gücüne inanın'' gibi yorumlarda bulundu.

Özden Cerrahoğlu kimdir?

İşte Benim Stilim yarışmacısı Özden Cerrahoğlu, 1991, Hatay İskenderun'da dünyaya geldi. Yarışmada stili ve konuşması ile dikkat çeken isim Özden Cerrahoğlu, farklı tarzı ile dikkatleri üzerine çekip, İşte Benim Stilim'in 2. sezonunda yarışmış ve 10. haftanın sonunda elenerek yarışmaya veda etmişti.

İşte Benim Stilim yarışmasını kazananlar

Sezon

Kazananlar

İkinciler

Sezon Başlangıcı

Final

1. sezon

Aycan Şencan, Nurcan Şencan

Ezgi Baylar

15.Eyl.14

20.Ara.14

2. sezon

Emel Özkızıltaş

Zeynep Öztürk

12.Oca.15

3.Nis.15

3. sezon

Ezgi Ünal

Şilan Makal

6.Nis.15

12.Haz.15

4. sezon (All Star)

Ayşenur Balcı

Nihal Candan

30.Ağu.15

25.Ara.15

5. sezon (Ünlüler)

Gizem Özdilli

Pelin Suade

1.Oca.16

5.Şub.16

6. sezon

Yeşim Aydın

Bahar Candan

8.Şub.16

8.Nis.16

7. sezon

Simay Tokatlı

Merve Sevin

21.Kas.16

26.May.17
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