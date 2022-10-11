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Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu gizlice görüşüyormuş!

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Can Ataklı'nın ortaya attığı garip iddiayı youtube kanalında yorumladı. Bilindiği gibi Can Ataklı, MHP lideri Devlet Bahçeli İle Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaman zaman gizli gizli görüştüklerini ifade etmişti. Peki Cumhur İttifakı'na destek veren çevrelerce pek dikkate alınmayan bu iddia nereden çıktı?

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Siyaset gündemini değerlendirdiği yayında bu iddiayı hatırlatan Hadi Özışık, ironik bir dille açıklayacağı bilgi ile herkesin şok olacağını söyleyip bombayı patlattı; ''Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu gizlice görüşüyorlarmış!''

Erdoğan'ın bile haberi yokmuş!

Yapılan bu gizli görüşmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bile haberi olmadığını gülümseyerek anlatan Özışık, Can Ataklı'nın bu akıldışı iddiasına da gülüp geçerek karşılık verdi.

Bahçeli muhalefet etmeyi çok özlemiş

Can Ataklı'nın iddiasını 'Ben can cağızımın yalancısıyım' diyerek ekrana taşıyan Hadi Özışık konuya ilişkin şöyle konuştu; ''Bu iddia Tayyip Erdoğan'a yıllardır düşmanlık eden o sözüm ona kendini büyük gazeteci ilan eden kendisini herkesten akıllı ilan eden birinin ağzından çıktı kardeşim. Güya Bahçeli muhalefet etmeyi çok özlemiş...''

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