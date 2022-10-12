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İzmir'de silahlı çatışma çıktı şüphelilerden biri kavgayı ayırmaya çalışan babasını vurdu

İzmir'de silahlı çatışma çıktı şüphelilerden biri kavgayı ayırmaya çalışan babasını vurdu

İZMİR’in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir şüpheli kavgayı ayırmaya çalışan babasını vurdu. Meydana gelen olayda ise 3 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, 12.45 sıralarında Bayraklı Muhittin Erener Mahallesi 2179 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup sokakta karşılaşarak tartışmaya başladı.

Yaşanan arbedenin ardından D.B., yanındaki tabanca ile M.Z.Ç., (19) Y.G. (25) ve kavgayı ayırmaya çalışan babası M.B.’ye (59) ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.
Tedavileri devam ediyor.

Babasının durumu ağır

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kavgayı ayırmak isterken oğlu tarafından vurulan M.B.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi. Yaralılar M.B., M.Z.Ç. ve Y.G. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.Z.Ç ve Y.G.'nin durumunun iyiye gittiği M.B.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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