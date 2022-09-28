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Diş macunu, et, yoğurt bunları unutun! İşte yanıklarda ilk yapılacak tedavi şekli

Diş macunu, et, yoğurt bunları unutun! İşte yanıklarda ilk yapılacak tedavi şekli

Yanıkta ilk müdahale nasıl yapılmalı? En sık görülen ev kazalarının başında gelen yanıklarda ilk müdahale uzun vadede bir çok sorunu ortadan kaldırıyor. Ciddi yanıklarda ilk müdahalenin yanlış yapılması ameliyat yada ömür boyu kalıcı olan deri deformasyonuna neden olabilir.

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Eğer başınıza bir yanık vakası gelmişse olası deri hasarını azaltmak için acil ilk yardım bilgisine sahip olmanız önemlidir. Uzmanlar tüm yanık vakalarında etkilenen bölgeyi 20 dakika boyunca su altında tutmayı öneriyor. Bu suyun çeşmeden akan su olması özellikle önemli. Ancak söz konusu bir çocuk yanığı ise bu süre çocuklarda sorun yaratabilir. Çocuk yanıklarında sadece etkilenen bölge su altına tutulurken vücudun diğer kısımlarının soğumasını önlemek için bir battaniye ile örtülmesi öneriliyor. Yani çocuklarda sadece yanan bölgeyi soğutmak gerekiyor. Yanan bölgeyi soğutmak için sakın buz kullanmayın. Buz etkilenen bölgedeki ısıyı aşırı hızlı değiştirip aşırı soğutacağından dokularda hatta büyük bir yanıksa kaslarda hasar bırakabilir. Ayrıca hiçbir şekilde buzu doğrudan vücudunuza tutmayın. Çünkü doğrudan vücuda temas eden buz da yakıcı özellik gösterebilir.

Kabarcıklı yanıklarda ilk yardım nasıl yapılmalı?

Yanıktan endişe duyuyorsanız veya kabarcıklar geliştirdiyseniz veya cilt soğuduktan sonra rengi değiştiyse, yaralı alanı bir streç film gibi plastik bir örtü ile hafifçe örtün ve zaman kaybetmeden acil sağlık yardımı alın. Eğer yanan alan büyükse mutlaka ambulans ve ilk yardım ekibi çağırın. 

Cildin temiz tutulması şart

Yanık yaralanmanız varsa, alanı temiz tutun. Pansumanı düzenli olarak değiştirin. Sadece cildin üst katmanlarını yaralayan ve belki de kabarmış küçük bir yanıkla, cildin iyileşmesi yedi ila 10 gün sürer.

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