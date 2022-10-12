MetroPOLL'ün son anketi konuşuluyor 5 puan saf değiştirdi Özer Sencar'dan kritik açıklamalar
MetroPOLL son anket sonuçları yankı uyandırdı. Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, Erdoğanın seçim ekonomisine yönelmesine dikkat çekerek “Erdoğan, AK Partili kararsızların 5 puanını geri almayı başardı” dedi.Abone ol
2023 seçimlerine doğru seçim anketleri gelmeye devam ediyor. Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar'ın değerlendirmeleri dikkat çekti.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Sencar ile görüştü ve açıklamalarını köşesine taşıdı.
Altılı masa kararsızları çekemedi
Sencar, AK Parti’den kopanların başka partiye gitmeyerek kararsız kaldığını ve muhalefetin bu kesimi tarafına çekemediğini söyledi.
Seçim ekonomisi faktörü
Selvi’nin aktardığına göre Sencar, yaptırdıkları seçim anketlerini şöyle değerlendirdi:
“1- Erdoğan son 5 ayda seçim ekonomisine yöneldi. Memur ve emekli maaşlarındaki artış, asgari ücret artışı, tarımda verilen taban fiyatlar, TOKİ’nin konut kampanyası etkili oldu.
2- AK Parti’den kopanlar başka partilere gitmedi. Kararsız kaldı. Kararsızların arasında AK Parti’den ayrılanların oranı 10 puandı. Muhalefet, AK Parti’den kopanları çekemedi. Erdoğan, AK Partili kararsızların 5 puanını geri almayı başardı.
Yüzde 49'a çıkma ihtimali
3- Kararsızların arasında AK Parti’den 5, MHP’den 1.5 puanlık bir kesim var. Eğer Cumhur İttifakı 6.5 puanlık oyunu geri kazanabilirse, Cumhur İttifakı yüzde 49’a çıkıyor, Millet İttifakı yüzde 42’de kalıyor.
"Erdoğan son 4 ayda oylarını 5 puan artırdı"
4- Erdoğan’ın güçlü liderliği. Erdoğan, uluslararası toplantılarında güçlü liderlik algısını güçlendirmeyi başardı. Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumu, tahıl koridorunu oluşturması, NATO’nun genişlemesinde İsveç ve Finlandiya karşısındaki tavrı, güçlü liderliği algısını pekiştirdi. Erdoğan son 4 ayda oylarını 5 puan artırdı.”