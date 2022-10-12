Neslihan Atagül beyaz bornozuyla büyüledi! Sosyal medyayı sallayan paylaşıma yorum yağdı!

Son olarak eşi Kadir Doğulu ile 8 yıl sonra yeniden aynı bir dizide rol almasıyla gündeme gelen Neslihan Atagül sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştığı bornozlu pozu ile takipçilerini büyülemeyi başardı. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçilerinden tam not alırken kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Rol aldığı projelerde canlandırdığı karakterlerle, başarılı performansıyla izleyicinin büyük bir beğenisini kazanan Neslihan Atagül sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Instagram hesabını oldukça aktif kullanan güzel oyuncunun son olarak paylaştığı bornozlu pozları sosyal medyayı sallarken kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

8 yıl sonra yeniden aynı projedeler

Oyunculuk kariyerine Kanal D'nin efsane dizisi Yaprak Dökümü'nde başlayan ve daha sonra rol aldığı projelerde canlandırdığı karakterle izleyicinin gönlünde taht kuran Neslihan Atagül, Fatih Harbiye'de tanıştığı rol arkadaşı Kadir Doğulu ile aşk yaşamaya başlamış, çift 2016 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çift 8 yıl sonra birlikte yeniden kamera karşısına geçerek Star TV'de yayınlanan yeni projeleri Gecenin Ucunda da izleyici ile buluşmaya başladı.

Bornozlu pozları sosyal medyayı salladı

Yaprak Dökümü, Kara Sevda, Fatih Harbiye, Seferin Kızı, Hayat Devam Ediyor gibi projlerde yer alarak şöhret basamaklarını teker teker çıkan Neslihan Atagül, 13.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu paylaşımlarıyla, fit vücudu ve duru güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 30 yaşındaki güzel isim son olarak ayna karşısındaki bornozlu fotoğraflarını paylaştı. Atagül yayınladığı pozlara, "It’s Monday. Don’t forget to be awesome!" notunu düşerken, hayranları ise "Bu ne güzellik", "Yüzü bebek gibi", "Kelime bulamıyorum bu güzellik karşısında" gibi yorumlarda bulundular.

İşte Neslihan Atagül'ün o çok konuşulan pozları;

Neslihan Atagül kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Neslihan Atagül Doğulu (d. Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992, İstanbul), Türk oyuncu.

Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir.2005 yılında Erberk Ajansa kayıt yaptırdıktan 2 ay sonra bir reklam filminde oynamıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaktadır.

Neslihan Atagül, oyunculuk hayatına ilk kez 2006'da Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakteriyle adım atmıştır. Yine 2006 yılında İlk Aşk filminde oynadı ve bu film ile Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

18 Kasım 2011 tarihinde Atv’de yayına başlayın, Mahsun Kırmızıgül’ün senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı ilk dizi çalışması olan Hayat devam ediyor adı dizide Neslihan Atagül, Fikret Kuşkan, Menderes Samancılar gibi ustalarla oynamıştır.

2012 yılında otobüslerin uğradığı bir mola yerinde çalışan iki gencin öyküsünü anlatan filmde Zehra rolüne hayat verdi. Araf filminde Neslihan Atagül performansıyla izleyenlerin beğenisini kazandı. Neslihan Atagül 2013 yılında Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Sadullah Çelen’in yaptığı, başrolerini Kadir Doğulu ile Paylaştığı Fatih Harbiye adlı televizyon dizisinde oynadı.

2015 yılında senaryosunu Levent Kazak'in yazdığı, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı Senden Bana Kalan adlı sinema filminde Ekin Koç ile başrolü paylaşırken Zeynep Kankonde ve Wilma Elles gibi oyuncular da eşlik etmiştir.

Ekim 2015 ayında Star TV'de gösterilmeye başlayan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı başrollerinde Burak Özçivit ve Atagül'ün oynadığı Kara Sevda adlı dizide Zerrin Tekindor ve Kaan Urgancıoğlu da oynamıştır.

2016 yılında Pantene markasının reklam yüzü oldu. Aynı yılın eylül ayında yine aynı markanın bir reklam filminde daha yer aldı. Aksiyon sahnelerinin yer aldığı reklam filmi Madrid'de çekildi.

25 Kasım 2015 tarihinde, 3 yıla yakındır beraber olduğu Kadir Doğulu ile nişanlanmış daha sonra da evlenmiştir.

Filmografi

2006 İlk Aşk Genç Bahar

2011 Araf Zehra

2015 Senden Bana Kalan Elif

Televizyon

2006 - 2010 Yaprak Dökümü - Deniz

2011 Canım Babam - Pınar

2011 - 2012 Hayat Devam Ediyor - Şirin Bakırcı

2013 - 2014 Fatih Harbiye - Neriman

2015-2017 Kara Sevda -Nihan Sezin (Soydere)