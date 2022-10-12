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Denizli'de yol kenarında korkunç görüntü! Battaniyeye sarılı halde bulundu

Denizli'de yol kenarında korkunç görüntü! Battaniyeye sarılı halde bulundu

DENİZLİ'de yolda giden vatandaşlar, battaniyeye sarılıp yol kenarındaki boş araziye atılı vaziyette kadın cesedi buldu. 4 günlük olduğu değerlendirilen cesedin kimliği belirlenemezken ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yolda giden vatandaşlar, arazide sarılı haldeki battaniyeyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

30'lu yaşlarda bir kadına ait ceset

Olay yerine giden ekipler, battaniyeyi açtığında 30’lu yaşlarda bir kadın cesedi olduğunu gördü. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri alanda detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonrasında üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Güvenlik kameraları incelemeye alındı

Yolun giriş çıkışındaki ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli veya şüphelilerin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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