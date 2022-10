Önce Çağatay sonra Kıvanç o projeden çekildiler ayrılma nedenleri bomba!

Kral Kaybederse yapımıyla ekrana dönecek olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un projeden çekildiği haberi gelmişti. Daha önce ise yakın arkadaşı Çağatay Ulusoy'un diziyi bıraktığı öğrenilmişti. Ünlü oyuncuların Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kral Kaybederse adlı yapımdan neden çekildikleri belli oldu.

Son dönemde Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan diziler, büyük izlenme oranlarına ulaşıyor. Yine Budayıcıoğlu'nun bir kitabı olan Kral Kaybederse de ekranlara uyarlanacak en son yapımdı. Ancak dizi daha yayına girmeden yaprak dökümü yaşandı. Önce Çağatay Ulusoy ardından Kıvanç Tatlıtuğ, diziden ayrıldıklarını açıkladı. Öne sürülen iddiaya göre yakın arkadaşlar, “Kadına şiddetin başrolde olduğu yapımlarda oynamayız” dediler.

Kadına şiddet sahneleri rahatsız etti

Sıkı dostların arka arkaya aldığı bu kararlar ise dedikoduları alevlendirdi. İddiaya göre Tatlıtuğ ile Ulusoy, her iki yapımda da kadına şiddet içeren sahnelerin çok fazla olması nedeniyle projede yer almak istemedi.

Hastaların özel hayatı üzerinden...

Bir diğer iddiaya göreyse Çağatay Ulusoy ile Kıvanç Tatlıtuğ, psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun son dönemde 'hastalarının özel hikayeleri üzerinden servet kazanıyor' eleştirilerinden rahatsız olup tepki çekmemek için böyle bir ayrılık kararı aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ kimdir?

Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983 tarihinde Adana’da dünyaya geldi.

Beş kardeşi olan Tatlıtuğ'un annesi Edirneli, babası ise aslen Boşnak kökenli olan bir Adanalı. Ailesi ile birlikte 1997 senesinde İstanbul'a taşındı. Kıvanç Tatlıtuğ lisans eğitimini; İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü’nde tamamladı.

Adana'dayken 'Fiskobirlik', 'Güney Sanayi', 'Çukurova Kulübü', 'Devlet Su İşleri' ve 'Tarsus Amerikan Kulübü' gibi kulüplerde basketbol oynadı. Tatlıtuğ bir dönem de profesyonel olarak Beşiktaş, Ülkerspor, Fenerbahçe gibi kulüplerde basketbol oynadı.

Bir süre sonra geçirdiği sakatlık nedeniyle basketbolu bırakmak zorunda kalarak, 2002 senesinde 'Best Model of Turkey' adlı yarışmaya katıldı. Yarışmada birinci seçilen Tatlıtuğ, aynı yıl katıldığı 'Best Model of World' adlı yarışmada da Türkiye’yi temsil ederek birinciliğe layık görüldü.

Böylece kariyer kapılarını aralayan Kıvanç Tatlıtuğ, yarışmaların ardından Fransız mankenlik ajansı Success‘ten aldığı teklifle Paris’e yerleşti ve 1.5 yıl orada yaşadı.

Kariyerinde ilerleyebilmek adına Okan Bayülgen ve Devlet Tiyatrosu sanatçısı Laçin Ceylan gibi isimlerden eğitim aldı. Kıvanç Tatlıtuğ, oyunculuğa ilk profesyonel adımını Songül Öden ile birlikte başrolü paylaştığı 'Gümüş' dizisi ile attı.

Dizi, Türkiye'de büyük beğeni toplamasının yanında, Arap ülkelerinde de yoğun ilgi gördü. Gümüş dizisinin ardından, Sedef Avcı ile başrol arkadaşı olduğu 'Menekşe ile Halil' dizisinde, 'Halil' karakterine hayat verdi.

2008'de Beren Saat'le başrolünü paylaştığı, Halit Ziya Uşaklıgil'in romanından uyarlanan, 'Aşk-ı Memnu' adlı dizide canlandırdığı 'Behlül Haznedar' karakteri, oyunculuk kariyerinin nokta atışı oldu.

